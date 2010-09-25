اولین کرسی تلاوت قرآن در کرمان افتتاح می شود

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه طی هفته جاری اولین کرسی تلاوت قرآن کریم در کرمان راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای توجه بیشتر جامعه به فرهنگ قرآنی و تلاوت قرآن صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: در این مراسم که هفتم مهر ماه برگزار می شود محمد شاکرنژاد قاری ممتاز بین المللی و تعدادی دیگر از قاریان ممتاز ملی و استانی در حسینه ثارالله به قرائت آیات قرآن می پردازد.

سعیدی خاطرنشان کرد: در مراسم افتتاحیه همچنین حجت الاسلام حمید محمدی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور قرآنی و رئیس مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور حضور خواهد داشت.

سعیدی ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم گفت: این حرکت موجب شد مردم بار دیگر به ماهیت پلید استکبار پی ببرند.