گرانترین ورزش جهان در تبریز رایگان است

مهدی رضائی در حاشیه برگزاری مسابقات گلف و مینی گلف سه جانبه تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بدو تاسیس هیئت گلف آذربایجان شرقی، این هیئت خدمات رایگان در اختیار ورزشکاران قرار داده تا گرانترین ورزش جهان را بدون هزینه به علاقه مندان آموزش دهد.

وی تصریح کرد: امکانات هیئت گلف استان گر چه محدود است اما این امکانات اغلب به شکل رایگان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

رئیس هیئت گلف آذربایجان شرقی به مشکلات پیش روی این رشته ورزشی در استان اشاره کرد و افزود: آذربایجان شرقی علیرغم بهره مندی از ورزشکاران مستعد، از داشتن حداقل امکانات همچون زمین تمرین مناسب بی بهره است و گلف بازان استان با این بضاعت اندکی که در اختیار دارند، نمی توانند با سهولت تمرینات خود را انجام دهند.

رضائی ادامه داد: زمین چمن گلف باغمیشه تبریز تنها زمین گلف در استان است که نواقص بسیاری داشته و از استاندارد های معمول فاصله دارد.

وی اظهار امیدواری کرد، با همکاری و حمایت مسئولان، نواقص این زمین گلف که با توجه به فضای اطراف آن می تواند توسعه یابد، به زودی برطرف شده و گلف بازان استان بتوانند در یک زمین استاندارد به تمرینات خود ادامه دهند.

رئیس هیئت گلف آذربایجان شرقی گفت: هیئت گلف آذربایجانشرقی این آمادگی را دارد که برای شهروندان خدمات خود را ارائه نموده و دوره های آموزشی برای علاقه مندان برگزار کند.

رضائی در ادامه سخنان خود به برگزاری مسابقات سه جانبه تبریز اشاره کرد و گفت: این مسابقات که با حضور تیم های قم و اردبیل به انجام رسید، در مقایسه با رقابت های مشابه به شکل منظم و با کیفیتی برگزار شد. البته مساعد بودن شرایط جوی نیز کمک کرد تا این مسابقه بدون مشکل به انجام برسد.

رضائی در ادامه به اهمیت حضور تیم های میهمان در تبریز اشاره و تصریح کرد: حضور تیم های اردبیل و قم که سطح فنی ورزشکارانشان بسیار خوب است، باعث ایجاد انگیزه و حس رقابت در بین گلف بازان آذربایجان شرقی شد و به نظر من برگزاری چنین مسابقاتی می تواند به واسطه تقابل تجربیات ورزشکاران استانها، سطح فنی آنها را بهتر کرده و این گلف بازان را در شرایط مسابقه قرار دهد .

وی افزود: اردبیل پس از آذربایجان شرقی فعالیت خود در رشته گلف را آغاز کرده اما به خاطر داشتن امکانات مناسب پیشرفت خوبی داشته است بطوریکه در بخش بانوان دوبازیکن ملی پوش داشته و از هر دوی آنها که عازم مسابقات آسیایی چین خواهند شد در این مسابقات بهره جست.