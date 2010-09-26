کارتهای اعتباری نسل دوم؛ تحولی در خدمات پرداخت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس دمو 2010 با حضور 70 شرکت فعال در عرصه الکترونیک در سیلیکون ولی کالیفرنیا برگزار می شود. در این کنفرانس از دو نمونه کارت اعتباری نسل دوم که می توانند در خدمات پرداخت الکترونیک آینده مورد استفاده قرار گیرند رونمایی شد.

کارتهای اعتباری امروزه به عنوان یک وسیله بسیار رایج شناخته می شوند و اغلب متهم می شوند که مالک را به زیاد خرج کردن وادار می کنند اما درعین حال از حمل زیاد اسکناس جلوگیری می کنند.

این کارتها در حال کامل شدن و تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک وسیله الکترونیک ساده پرداخت پول هستند به طوری که به نظر می رسد نسل دوم این کارتها همزمان یک ریز- رایانه، یک سامانه چند- حسابی، یک ابزار هوشمند برای به حداقل رساندن خطر کلاهبرداری و سرقت اطلاعات بانکی خواهند بود.

در این دوره از کنفرانس دمو نتایج بررسیهای Card 2.0 (کارت نسل دوم) که توسط شرکت "دینامیکس" ارائه شده است در سال 2007 با هدف تحولی در دنیای کارتهای اعتباری شکل گرفت.

در ماههای اخیر "ویزا" و "مستر کارت" دو غول مهم در عرضه کننده کارتهای اعتباری تازه ترین مدلهای کارتهای خود را که مجهز به ریز- فناوریهای جدید هستند ارائه کردند.

این مدلهای مجهز به فناوریهای پیشرفته در ادامه موفقیتهایی ارائه شدند که تلفنهای همراه هوشمند در عرضه خدمات "تجارت موبایل" و "بانکداری موبایل" به دست آورده اند. به طوریکه پیش بینی های تحلیلگران نشان می دهند که کارتهای اعتباری در آینده می توانند حتی به طور کامل از کیف پول ناپدید شوند و تمام وظایف آنها را تلفنهای همراه هوشمند انجام دهند.

کارتهای اعتباری پیش از تبدیل شدن به ورقه های نازک پلاستیکی که امروزه رواج دارند یک سری طولانی تغییر و تحولات را پشت سر گذاشته اند. جد بزرگ این کارتها در سال 1730 متولد شد زمانی که یک بازرگان آمریکایی به نام "کریستوفر تامسون" ایده پرداخت قسطی را ارائه کرد.

اما این کارتها همانند بسیاری از پیشرفتهای فناوری، اولین بار در ادبیات علمی تخیلی به ظهور رسیدند. به طوری که ادوارد بلامی، نویسنده آمریکایی قرن نوزدهم در رمانی به نام "نگاهی به عقب در سال 2000 " به مفهوم خرید با کارت اشاره و در این رمان 11 بار از واژه جادویی "کارت اعتباری" استفاده کرد.

در نخستین دهه های قرن بیستم اوراق اعتباری رواج بسیاری یافت و اولین نمونه های فلزی آن برای اولین بار از سوی شرکتهای "اتحادیه غربی"، جنرال پترولیوم و AT&T ارائه شد.

کارتهای اعتباری در مفهوم امروزی از سال 1950 عرضه شدند و از آن زمان راهی پر پیچ و خم را برای ارائه کالا و خدمات مختلف پیمودند.

بخش اعظم تکامل کارتهای اعتباری مدیون قانونی به نام "قانون کارت اعتباری" (Credit Card Act) است که برای پایان دادن به سوء استفاده از این نوع کارتها در می 2009 به امضا و تائید باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا رسید.

این قانون به بانکها و سازمانهای مالی برای توسعه انواع پولهای الکترونیک و به کار گرفتن از خلاقیت و نوآوری جدیدی به نام "کارت اعتباری 2.0" کمک می کند.

کارت اعتباری نسل دوم دارای یک "ریز- تراشه"، یک صفحه کریستال مایع (ال. سی. دی) و مکانیزمهای پیچیده رمزنگاری است که همگی در یک کارت در ابعاد کارتهای کنونی عرضه می شوند. این کارتهای جدید از مقاومت بالایی نسبت به آب برخوردارند.

در آینده بر روی نمایشگر این کارتها می توان یک ویدیوی سه بعدی 360 درجه را که با سیستمهای ضبط صدا برای تشخیص هویت کاربر یکپارچه شده اند مشاهده کرد.

توسعه دهندگان Dynamics 2 که کارتهای اعتباری جدید خود را در کنفرانس دمو 2010 در سیلیکون ولی کالیفرنیا عرضه کرده اند نشان دادند که این کارتها مجهز به یک باتری پلیمرهای لیتیومی است. این دو مدل کارت جدید MultiAccount (چند- حسابی) و " Hidden" (پنهان) نام دارند.

به گزارش مهر، جف مولن مدیر کل شرکت "دینامیکس" در این خصوص توضیح داد: "ما از کارتهای قابل برنامه ریزی حرف می زنیم که می توانند اطلاعات را بر روی نمایشگر خود نشان دهند و بیشترین تضمین امنیتی را ارائه کنند."

MultiAccount دو کلید یکپارچه دارد که به مالک اجازه می دهند این کارت را در یکی از دو حالت "اعتباری" (credit) یا "بدهی" (debit) قرار دهد و همزمان از چندین حساب جاری استفاده کند.

کارت Hidden از یک جوهر نامرئی برخوردار است به طوری که بخشی از شماره کارت چاپ نشده است اما این بخش پنهان تنها زمانی که مالک یک رمز عبور را وارد کند بر روی نمایشگر کارت ظاهر می شود و پس از آن همانند یک کارت رایج مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت دینامیکس، این فناوری خود را با کارت خوانهای کنونی "پی. او. اس" و باجه های عابر بانک سازگار کرده است و به این ترتیب دارندگان این کارتها می توانند به راحتی از سیستمهای کارت خوان موجود استفاده کنند.