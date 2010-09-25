خیران در احداث خوابگاه دانشگاه مازندران را کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، یوسف محبت فر عصر شنبه در نشست شورای معاونین دانشگاه مازندران با اشاره به سطح وسیع متقاضیان خوابگاه دانشجویی به روابط عمومی گفت: دانشگاه نیازمند کمک مسئولان و خیران در امر خوابگاه سازی است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه امسال 70 درصد ظرفیت پذیرش به دانشجویان دختر اختصاص یافته است دانشگاه در تامین مسکن این تعداد دانشجو با مشکل روبرو شده است.

وی گفت: امسال به خاطر فزونی تعداد دانشجویان کارشناسی به خصوص در حوزه دانشجویان دختر، دانشگاه قادر به اسکان دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نشده است.

محبت فر، اجاره بهای خانه های استیجاری بابلسر را با توجه به توریستی بودن این شهرستان گران دانست و خاطر نشان کرد: قریب به اتفاق دانشجویان قادر به پرداخت این هزینه نیستند.

محنت فر به مشکل دانشجویان مازندرانی که از شهرهای دور و از شرق و غرب استان و از روستاهای دور افتاده به دانشگاه مازندران می آیند اشاره کرد و گفت: متاسفانه به خاطر محدودیت ظرفیت خوابگاهها و بر اساس آیین نامه تدوین شده مبنی بر عدم اختصاص خوابگاه به دانشجویان بومی، بسیاری از دانشجویان مازندرانی با مسافت بیش از 50 کیلومتر از محل سکونتشان تا بابلسر موفق به اسکان در خوابگاه نمی شوند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه مازندران علی رغم اهتمام در ساخت فضاهای جدید خوابگاهی، طی سالهای اخیر همواره با مشکل اسکان دانشجویان روبرو بوده است، از مسئولان شهرستان بابلسر به خصوص امام جمعه، فرماندار، شهردار، شواری شهر و همچنین خیران این شهرستان تقاضا کرد تا در زمینه اسکان دانشجویان که فرزندان این مرز و بوم و آینده سازان کشور هستند به دانشگاه کمک نمایند.