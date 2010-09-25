طرد مدیریت ظالمانه جهان مهمترین هدفم در نیویورک بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پس از سفری یک هفته‌ای به نیویورک، بعد از ظهر امروز در بدو ورود به تهران و در جمع خبرنگاران به تشریح اهداف و نتایج سفر خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخت.

احمدی نژاد در ابتدای سخنان درباره دستاورد های سفر خود به آمریکا و مجمع عمومی سازمان ملل اظهارداشت: در این سفر چند روزه برنامه های بسیار هدفمند و فشرده‌ای پیگیری شد که جزئیات این سفر در گزارش دیگری به عموم ملت ایران ارائه خواهد شد.

وی ریشه مشکلات امروز دنیا را در مدیریت ناکارآمد حاکم بر جهان دانست و افزود: مدیریتی که چند قرن با استعمار تمام هویت و حیثیت و ثروت ملت‌ها را چپاول کرد و بعد با تغییر چهره و شعار‌های به ظاهر زیبا، آزادی حقوق بشر و دموکراسی را سر داد، اما در همین دوره که به اصطلاح در حال تحقق این شعار‌ها بودند جنگ‌های زیادی در نقاط مختلف دنیا رخ داد که جمهوری اسلامی ایران، از ابتدا بر مدیریت حاکم بر جهان، مخالفت کرد. زیرا ما معتقدیم مشکلات امروزه بشر ناشی از مدیریت ناکارآمد کنونی بر جهان است.

وی خاطر نشان کرد: آنها با مدیریت ناکارآمد خود حرف هایی را می زنند و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که بقیه ملت‌ها هم با زور و فشار باید حرف‌های آنها را تکرار کنند و استدلال آنها را بپذیرند. حال آنکه آن استدلال تمام ثروت آنها را بر باد می دهد.

احمدی نژاد بیان داشت: مهمترین هدف ما در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین مهمترین هدف ما در برنامه‌هایی که در نیویورک در دیدار با مقامات کشور‌های مختلف داشتیم طرد مدیریت ظالمانه و ناکارآمد حاکم بر جهان بود که معتقدیم این مدیریت ناکارآمد باید جای خود را به مدیریت انسانی و کارآمد بدهد.

وی در ادامه برنامه‌های هیئت ایرانی و سفر به نیویورک را یک گام نسبت به سالهای گذشته جلوتر ذکر کرد و افزود : من پیش از این نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل درباره حادثه 11 سپتامبر نوشتم و در آن متذکر شدم این حادثه بهانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن مردم خاورمیانه شده‌ام و البته می دانستم ایشان توانایی پیگیری این کار را ندارد.

رئیس جمهورافزود : در اجلاس اخیر هم همان دیدگاه را مطرح کردیم که دولت آمریکا ادعاهای یک طرفه ای درباره این حادثه دارد و اصرار دارند که هر چه آنها می گویند مردم دنیا هم باید بپذیرند ، اما سئوال ما این است که چرا شما صد‌ها میلیون مردم منطقه را تحت فشار قرار داده‌اید و هر ملتی که استقلال خود را حفظ می کند بلافاصله آنها را متهم به همکاری با تروریست ها می کنید؟