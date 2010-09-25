به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر افزود: این نشست ساعت 14 روز دوشنبه با حضور رئیس کمیته تیم های ملی، بین الملل و جوانان درمحل فدراسیون فوتبال تشکیل خواهد شد و طی آن هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم برای برگزاری مطلوب این دیدار تدارکاتی انجام می شود.

به گفته مهدی محمد نبی دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و لهستان روز شنبه 17 مهرماه به میزبانی ورزشگاه راه آهن برگزار خواهد شد.

دیدار رفت دو تیم که روز 13 مهرماه در کشور لهستان برگزار شد با برتری 2 بر صفر تیم امید کشورمان به پایان رسید.

تیم فوتبال امید ایران خود را برای مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو که از 16 آبان ماه آغاز خواهد شد، آماده می کند.