از آمادگی ایران برای گفتگو با 1+5 استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "گیدو وستروله" گفت: آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات گام مثبتی است و ما امیدواریم این آمادگی سریعا به گفتگوهای مشخص و موضوعی تبدیل شود.

خاطرنشان می شود محمود احمدی نژاد در آخرین روز از سفر خود به نیویورک و شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی جهان حضور یافت و به پرسش های آنها پاسخ داد.

احمدی نژاد در این کنفرانس خبری اعلام کرد که ایران همیشه آماده گفتگو با گروه1+5 است و مشکلی در این زمینه ندارد.