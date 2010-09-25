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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

وزیر خارجه آلمان :

از آمادگی ایران برای گفتگو با 1+5 استقبال می کنیم

از آمادگی ایران برای گفتگو با 1+5 استقبال می کنیم

وزیر امور خارجه آلمان از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکره با گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای تهران استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "گیدو وستروله" گفت: آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات گام مثبتی است و ما امیدواریم این آمادگی سریعا به گفتگوهای مشخص و موضوعی تبدیل شود.

خاطرنشان می شود محمود احمدی نژاد در آخرین روز از سفر خود به نیویورک و شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی جهان حضور یافت و به پرسش های آنها پاسخ داد.

احمدی نژاد در این کنفرانس خبری اعلام کرد که ایران همیشه آماده گفتگو با گروه1+5 است و مشکلی در این زمینه ندارد.

کد مطلب 1158393

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