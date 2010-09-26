دکتر ریچارد هک استاد الهیات طبیعی و فلسفه دانشگاه براون در مورد بهترین شیوه برای مطالعه متون تخصصی به منظور درک بهتر، به خبرنگار مهر گفت: تبیین این مسأله بستگی به این دارد که مطالعه به چه منظوری صورت می‌گیرد.

وی افزود: گاهی اوقات مطالعه به این منظور است که دانش، دانسته‌ها و آموخته‌های ما تنزل پیدا نکند و اطلاعات ما به روز بماند.

مؤلف "برهان فرگه" تأکید کرد: به عبارت دیگر برای اینکه آنچه آموخته‌ایم و فرا گرفته‌ایم فراموش نشود باید مطالعه داشته باشیم. برای این منظور بنده فقط "مطالعه" می‌کنم و یادداشت برداری نمی‌کنم.

وی تصریح کرد: در مواردی که موضوعی برای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد یادداشت برداری از مطالب مطالعه شده در دستور کار قرار می‌گیرد.

دانش آموخته دانشگاه MIT در ادامه افزود: برای انجام کار تحقیقاتی بنده سعی می‌کنم آنچه به گمانم مهم است را در جایی یادداشت کنم تا برای انجام آن تحقیق و تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مرور آثار تخصصی بستگی به اهمیت آنها دارد، گفت: مرور آثار تخصصی بستگی به اهمیت آنها و وابستگی آنها به حوزه مطالعاتی ما دارد.

فیلسوف تحلیلی معاصر یادآور شد: برخی اوقات متنی را بارها مورد مطالعه قرار می‌دهم و در هر دفعه نکته‌ای در مورد آن متن بر من مکشوف می‌شود.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد با اشاره به اهمیت گفتگو در مورد یک متن خاطر نشان کرد: گفتگو و بحث با صاحبنظران و کسانی که به متن تسلط دارند، ما را به درک بهتر ابعاد گوناگون یک متن رهنمون می‌شود.

استاد فلسفه دانشگاه بروان در پایان تصریح کرد: گفتگو باعث می‌شود تا نکات مبهم و مسائلی که خوب درک نشده برای ما روشن شوند و از سوی دیگر نکاتی جدید در خصوص متن برای ما آشکار شود.