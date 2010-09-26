به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تمام شده و حسین غضنفری و سمیه نصیریها تدوین را انجام میدهند، موسیقی را احتمالا بهزاد عبدی میسازد و عرفان افشاریان صداگذاری را انجام میدهد، این فیلم به مناسبت هفته ناجا پنجشنبه روی آنتن میرود.
بابک انصاری، حسین مهری، خاطره اسدی و علیرضا حسینی در آن مقابل دوربین رفتهاند. فیلمنامه "شتاب کن" را محمدهادی کریمی نوشته و مهدی کلیج آن را تهیه میکند.
سعید اسدی فیلمهای سینمایی"آواز قو"، "عشق گمشده"، "خیابان بیست و چهارم" و فیلم تلویزیونی "پسر ارشد من" را در کارنامه دارد.
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