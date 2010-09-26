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۴ مهر ۱۳۸۹، ۸:۳۷

"شتاب کن" پنجشنبه پخش می‌شود

"شتاب کن" پنجشنبه پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "شتاب کن" به کارگردانی سعید اسدی پنجشنبه هشتم مهرماه روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تمام شده و حسین غضنفری و سمیه نصیری‌ها تدوین را انجام می‌دهند، موسیقی را احتمالا بهزاد عبدی می‌سازد و عرفان افشاریان صداگذاری را انجام می‌دهد، این فیلم به مناسبت هفته ناجا پنجشنبه روی آنتن می‌رود.

بابک انصاری، حسین مهری، خاطره اسدی و علیرضا حسینی در آن مقابل دوربین رفته‌اند. فیلمنامه "شتاب کن" را محمدهادی کریمی نوشته و مهدی کلیج آن را تهیه می‌کند.

سعید اسدی فیلمهای سینمایی"آواز قو"، "عشق گمشده"، "خیابان بیست و چهارم" و فیلم تلویزیونی "پسر ارشد من" را در کارنامه دارد.
کد مطلب 1158400

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