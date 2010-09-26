محمدرضا مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه کبدی در هر دو بخش مردان و زنان در بازیهای آسیایی 2010 شرکت میکند، اظهار داشت: برنامه ریزیهای انجام شده در این جهت است که بتوانیم در هر دو بخش صاحب مدال شویم.
وی تصریح کرد: البته به مدال برنز فکر نمیکنیم. پیش بینی ما در مورد مدال طلا یا نقره است. چرا که ورزشکاران کبدی در هر دو بخش مردان و زنان فینالیست خواهند شد. این هدف فدراسیون کبدی از حضور در بازیهای آسیایی است.
رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به اینکه تیم ملی مردان در بازیهای آسیایی 2006 قطر در رده چهارم قرار گرفت، خاطرنشان کرد: کبدی کاران امسال حداقل دو رده صعود خواهند داشت اما در عین حال از قهرمانی و مدال طلا هم ناامید نیستیم.
مقصودلو تصریح کرد: در بخش بانوان هم اگر چه تجربهای از حضور در بازیهای آسیایی نداریم اما نسبت به مدال طلا یا نقره آنها اطمینان داریم. کبدی بانوان برای نخستین بار در فهرست رشتههای بازیهای آسیایی قرار گرفته است اما ما با توجه به حضور خوبی که بانوانمان در مسابقات قهرمانی آسیا داشتند نسبت به حضور آنها در گوانگجو امیدواریم.
وی ضمن بیان اینکه 12 بازیکن تیم ملی کبدی در هر دو بخش مردان و زنان مشخص شده است، گفت: سفر به پاکستان و میزبانی از هندیها برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی آخرین برنامههای آماده سازی است که برای ملی پوشان کبدی در نظر گرفتهایم. ملی پوشان ما در مجموعه ورزشی آزادی پیگیر تمرینات خود هستند.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 21 آبان ماه تا 6 آذرماه به میزبانی گوانگجو برگزار خواهد شد.
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