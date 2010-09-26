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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

پیش‎بینی مسئولان برای گوانگجو/

مقصودلو: کبدی مردان و زنان فینالیست می‎شود/ به مدال برنز فکر هم نمی‌کنیم!

مقصودلو: کبدی مردان و زنان فینالیست می‎شود/ به مدال برنز فکر هم نمی‌کنیم!

رئیس فدراسیون کبدی با اطمینان از اینکه ورزشکاران این رشته در بازی‌های آسیایی مدال آور خواهند بود،گفت: حتما در هر دو بخش مردان و زنان فینالست خواهد شد.

محمدرضا مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه کبدی در هر دو بخش مردان و زنان در بازی‎های آسیایی 2010 شرکت می‌کند، اظهار داشت: برنامه ریزی‌های انجام شده در این جهت است که بتوانیم در هر دو بخش صاحب مدال شویم.

وی تصریح کرد: البته به مدال برنز فکر نمی‌کنیم. پیش بینی ما در مورد مدال طلا یا نقره است. چرا که ورزشکاران کبدی در هر دو بخش مردان و زنان فینالیست خواهند شد. این هدف فدراسیون کبدی از حضور در بازی‌های آسیایی است.

رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به اینکه تیم ملی مردان در بازی‎های آسیایی 2006 قطر در رده چهارم قرار گرفت، خاطرنشان کرد: کبدی کاران امسال حداقل دو رده صعود خواهند داشت اما در عین حال از قهرمانی و مدال طلا هم ناامید نیستیم.

مقصودلو تصریح کرد: در بخش بانوان هم اگر چه تجربه‎ای از حضور در بازی‎های آسیایی نداریم اما نسبت به مدال طلا یا نقره آنها اطمینان داریم. کبدی بانوان برای نخستین بار در فهرست رشته‎های بازی‎های آسیایی قرار گرفته است اما ما با توجه به حضور خوبی که بانوان‎مان در مسابقات قهرمانی آسیا داشتند نسبت به حضور آنها در گوانگجو امیدواریم.

وی ضمن بیان اینکه 12 بازیکن تیم ملی کبدی در هر دو بخش مردان و زنان مشخص شده است، گفت: سفر به پاکستان و میزبانی از هندی‎ها برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی آخرین برنامه‎های آماده سازی است که برای ملی پوشان کبدی در نظر گرفته‎ایم. ملی پوشان ما در مجموعه ورزشی آزادی پیگیر تمرینات خود هستند.

شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی 21 آبان ماه تا 6 آذرماه به میزبانی گوانگجو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1158408

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