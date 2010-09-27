وهاب فرهمند در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات وزارت تعاون برای اصلاح نظام توزیع در بخش تعاون، گفت: به دلیل وجود ویژگیهای خاص تعاونیها و مقبولیت در بین مردم، آنها می توانند همگام با بخش های دولتی و خصوصی در اقتصاد کشور نقش ایفا کنند.

معاون تشکیل، توسعه و نظارت وزارت تعاون با اعلام اینکه تعاونیها به دنبال ارزان سازی کالاها برای مصرف کنندگان هستند، اظهار داشت: بخش تعاون می تواند در نظام بازتوزیع نقش موثری داشته باشد.

فرهمند ادامه داد: در راستای گسترش تجارت الکترونیک وزارت تعاون برنامه هایی را برای راه اندازی فروشگاههای عرضه محصولات مورد نیاز مردم دارد؛ بنابراین به دنبال این هستیم تا در هر شهر یک فروشگاه بزرگ تعاونی و در شهرهای بزرگ نیز چندین فروشگاه بزرگ عرضه ملزومات مردم را راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تجارت الکترونیک می تواند تحولی شگرف را در بازار ایجاد کند، خاطر نشان کرد: از این طریق می‌توان به شرایط خرید ارزان مردم، حذف رفت و آمدهای اضافی و استفاده بهینه از فناوریهای نوین دست یافت؛ بنابراین با تحقق این اقدامات می توان شاهد دگرگون شدن نظام بازتوزیع بود.

معاون وزیر تعاون همچنین به موضوع مربوط به برنامه ریزی وزارت تعاون برای حمایت از تعاونیهای کوچک اشاره کرد و افزود: با فرهنگ سازی و تغییر الگوها می توان علاوه بر تجمیع بسیاری از تعاونیهای کوچک ، از اتحادیه های تعاونی نیز حمایت کرد.

به گفته فرهمند، تجمیع تعاونیها کوچک اگر چه کمی دشوار است ولی غیرممکن نیست و وزارت تعاون در تمامی گروههای تعاونی بسته های حمایتی را برای تعاونیهای کوچک در نظر گرفته است و این کار با هدف توانمندسازی تعاونیها انجام می شود.