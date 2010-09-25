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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

دلاوریهای دفاع مقدس شایسته تبیین شود

دلاوریهای دفاع مقدس شایسته تبیین شود

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین سازمان بسیج مستضعفان کشور گفت: دلاوریهای دوران دفاع مقدس باید به نحو شایسته ای تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار علی فضلی عصر شنبه در یادواره شهدای کوی اوزینه گرگان افزود: دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی در تاریخ انقلال اسلامی است.

وی با اشاره به نقش مردم در دیدگاه حضرت امام راحل افزود: مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و در دوران دفاع مقدس نیز نقش اساسی داشته اند.
 
وی خاطرنشان کرد: تلاش دشمنان این است که ارزشهای دوران دفاع مقدس را کمرنگ کنند و باید در برای توطئه ها هوشیار بود.
 
سردار فضلی با مجکوم کردن حادثه تروریستی مهاباد گفت: این افراد با نشان‌دادن خشم خود در قالب بمب‌گذاری نشان دادند که تحمل عزت‌مندی مردم ایران را ندارند.
 
جانشین سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه با پیروزی انقلاب دشمنان با وی هجمه‌های سیاسی و امنیتی و سپس نظامی قصد براندازی کشور را داشتند، گفت: اطاعت از ولایت رمز پیروزی در دفاع مقدس بود.
کد مطلب 1158420

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