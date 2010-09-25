طرح ابهامات واقعه یازده سپتامبر در نیویورک شجاعانه بود

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک و آثار آن گفت: علاوه بر سخنرانی آقای احمدی نژاد در صحن سازمان ملل نشست ها و مصاحبه هایی در برنامه این سفر گنجانده شده بود که مسیر خوبی داشت.

وی افزود: طرح موضوعات و روشن سازی افکار عمومی مردم کشورهای غربی و همچنین رفع ابهامات آثار مثبتی را از این سفر عاید جمهوری اسلامی ایران کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس سفر رئیس جمهور را موفق ارزیابی کرده و گفت: در آخر سفر نیز سخنرانی آقای احمدی نژاد بنا بر مواضع جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات روشنی را داشت که توجه جامعه جهانی به آنها می تواند راه گشای بسیاری از چالش های جهانی باشد.

وی با اشاره به تلاش طیفی از کشورهای مستقل برای جدا کردن مسیر خود از مواضع قدرت ها گفت: تحولاتی در جهان امروز در حال رخ دادن است که کشورهای مستقل برخلاف گذشته دیگر مطیع صرف اوامر دولتهای قدرتمند نبوده و می خواهند رویکردهای جایگزین را برای خود انتخاب کنند.

فرهنگی بازگو کردن این خواسته جهانی را از سوی رئیس جمهور یک اقدام قابل تقدیر دانست و گفت: طرح این موضوعات می تواند تاثیر خود را داشته و در دراز مدت مناسبات جدیدی را برای جهان بوجود آورد.

وی در ادامه طرح سوالاتی درباره واقعه یازده سپتامبر از سوی رئیس جمهور را شجاعانه دانست و گفت: جریان های صهیونیستی تلاش بسیاری برای تحت الشعاع قرار دادن مواضع رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک داشتند ولی با تمامی این گونه اقدامات بازتاب های گسترده حضور آقای احمدی نژاد آنها را به انفعال کشاند.