دغدغه اصلی دولت دهم خانه دار کردن مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا رحیمی بعد از ظهر شنبه در این مراسم با بیان اینکه مسکن دار شدن همه کسانی که فاقد مسکن هستند از سیاستهای مهم دولت است افزود: در حال حاضر گامهای خوبی در زمینه مسکن مهر برداشته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته زمینه خانه دار شدن مردم مختلف جامعه فراهم شده است افزود: توجه به بخش مسکن یک نیاز اصلی و کلیدی است که در همه جوامع به این امر توجه جدی شده است.

رحیمی ادامه داد: دغدغه اصلی دولت نهم و دهم خانه دار کردن همه کسانی است که فاقد واحد مسکونی هستند و خوشبختانه با تعامل سازنده بین دستگاههای مختلف و بانکها امروز شاهد توسعه این بخش هستیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: آنچه که امروز به عنوان یک مسئله مهم مطرح است توجه به بخش مسکن است و خوشبختانه طی سالهای اخیر و با روی کار آمدن دولت نهم و دهم این فرآیند شکل مطلوب به خود گرفته است.

رحیمی افزود: یکی از اقدامات دولت در این راستا، متوقف کردن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش 30 درصدی قیمت زمین بوده است.

وی به دغدغه‌های متعدد مستأجران در کشور اشاره کرد و افزود: خانواده‌هایی که در منازل استیجاری زندگی می‌کنند، معمولا این نگرانی را دارند که اجاره بهایشان در موعد مقرر پرداخت نشود و همین امر باعث می‌شود که آرامش در این خانواده‌ها به فراموشی سپرده شود.

رحیمی ادامه داد: یکی از برنامه‌های اساسی دولت این است که دغدغه‌ها و افکاری را که مردم را در مقوله مسکن رنج می‌دهد، مرتفع کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در استان زنجان همه افراد واجد شرایط مسکن مهر تا پایان سال آینده صاحب خانه خواهند شد افزود: امروز روزی شادی‌آور برای مردم زنجان است چرا که شاهد افتتاح بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی مسکن مهر در این استان هستیم.

بهره برداری از 3527 واحد مسکونی مسکن مهر با تحویل کلید یک باب واحد مسکونی به ساکن این واحد با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری آغاز شد.