دغدغه اصلی دولت دهم خانه دار کردن مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا رحیمی بعد از ظهر شنبه در این مراسم با بیان اینکه مسکن دار شدن همه کسانی که فاقد مسکن هستند از سیاستهای مهم دولت است افزود: در حال حاضر گامهای خوبی در زمینه مسکن مهر برداشته شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته زمینه خانه دار شدن مردم مختلف جامعه فراهم شده است افزود: توجه به بخش مسکن یک نیاز اصلی و کلیدی است که در همه جوامع به این امر توجه جدی شده است.
رحیمی ادامه داد: دغدغه اصلی دولت نهم و دهم خانه دار کردن همه کسانی است که فاقد واحد مسکونی هستند و خوشبختانه با تعامل سازنده بین دستگاههای مختلف و بانکها امروز شاهد توسعه این بخش هستیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: آنچه که امروز به عنوان یک مسئله مهم مطرح است توجه به بخش مسکن است و خوشبختانه طی سالهای اخیر و با روی کار آمدن دولت نهم و دهم این فرآیند شکل مطلوب به خود گرفته است.
رحیمی افزود: یکی از اقدامات دولت در این راستا، متوقف کردن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش 30 درصدی قیمت زمین بوده است.
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