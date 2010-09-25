فعالیت 544 هزار نفر روز در طرح هجرت استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سرهنگ پاسدار علیجان توکلی عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین اظهار داشت: برنامه های سازمان بسیج سازندگی بویژه طرح هجرت با هدف ایجاد حس همدردی و همدلی بین دانشجویان و دانش آموزان و جوانان، ایجاد زمینه اشتغال و خدمات رسانی به مناطق محروم و روستاها اجرا می شود و تاکنون با استقبال خوب جوانان هم روبرو شده است.

وی افزود: طرحهای بسیج سازندگی آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراوانی در جامعه بر جای گذاشته و در کنار پر کردن اوقات فراغت مطلوب جوانان موجب کاهش هزینه های دولت، ایجاد اعتماد و رضایت عمومی و تثبیت کارآیی نظام شده است.

سرهنگ توکلی تعهد امسال سازمان بسیج سازندگی استان را 500 هزار نفر روز اعلام کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری بسیار خوب استانداری و دستگاههای اجرایی استان تنها در نیمه اول امسال 544 هزارو 674 نفر روز فعالیت صورت گرفته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان تصریح کرد: در نیمه اول امسال با کمک یکهزار و 530 دانش آموز دختر و پسر نسبت به بازسازی ، نوسازی و بهسازی 158 مدرسه در استان اقدام شد و با تشکیل 382 کلاس تقویتی در مقاطع راهنمایی و متوسطه در روستاها46 هزار و 480 نفر روز فعالیت انجام شد.

وی تشکیل کلاسهای فنی و حرفه ای برای 926 نفر دانش آموز، تشکیل سه هزار و 420 نفر روز کلاس نهضت سوادآموزی و چهار هزار و 63 نفر روز کلاس صنایع دستی را از دیگر فعالیتهای سازمان بسیج سازندگی در مدت یاد شده دانست.

سرهنگ توکلی یادآورشد: با اعزام تیمهای بهداشتی و درمانی و کادر تخصصی پزشکی به مناطق محروم ضمن ویزیت رایگان یک هزار و 991 بیمار به طور رایگان، با برگزاری 80 مورد همایش و کلاس آموزشی 18 هزار و 717 نفر روز در دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات رسانی به محرومان هم با همکاری کمیته امداد امام خمینی استان در شش ماهه امسال 40 هزارو و 857 نفر روز در توزیع سبد غذایی مشارکت شد.

سرهنگ توکلی با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی برای دانشجویان و دانش آموزان گفت:‌ یک هزارو 488 دانشجوی دختر و پسربا شرکت در اردوهای جهادی 16هزار و 753 نفر روز در این طرح مشارکت کردند.

وی جمع آوری 23 میلیون تومان وجه نقد و 13 میلیون تومان کمک غیر نقدی برای کمک به مردم سیل زده پاکستان را از دیگر فعالیتهای انجام شده ذکر کرد.

یک میلیارد تومان اعتبار طرح هجرت

سرهنگ توکلی اعتبار سال گذشته طرح هجرت در استان را 500 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: امسال این اعتبار به یک میلیارد تومان افزایش یافته که در نیمه دوم سال برای اجرای طرحها هزینه خواهد شد.

وی افزود: سازمان بسیج سازندگی استان قزوین در کیفیت و سرعت زمان اجرای طرحها در زمره پنج استان برتر کشور است و امسال هم دو میلیارد و 200 میلیون تومان برای اجرای 90 طرح عمرانی توسط سازمان بسیج هزینه خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: در سال مالی امسال هم پیش بینی می شود سه میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی بسیج سازندگی و یک میلیارد تومان برای اجرای طرح هجرت هزینه شود.

وی در پایان گفت: با نظارت جدی کارشناسان استانداری ودستگاههای اجرایی بهره بردار، طرحهای عمرانی بسیج سازندگی از کیفیت قابل قبولی برخوردار شده است.