تنیسور روسیه قهرمان مسابقات فیوچرز تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی این هفته از رقابت‎های تنیس بین‎المللی فیوچرز امروز شنبه در زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب میان دو بازیکن روسیه به نام‎های "الکساندر رومیانسف" و "الکساندر لوپکوف" برگزار شد.

در این مسابقه "الکساندر لوپکوف" در دو ست پیاپی حریف هموطن خود را شکست داد و صاحب عنوان قهرمانی شد.

برای این هفته از مسابقات تنیس بین‎المللی فیوچرز 10 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده بود که میان 32 بازیکن حاضر در جدول اصلی به نسبت رتبه‎هایی که کسب کرده‎اند، توزیع خواهد شد. "لوپکوف" روس برای قهرمانی بیش از 2 هزار دلار جایزه نقدی به دست می‎آورد.

مسابقات تنیس بین‎المللی فیوچرز (فیوچرز سه هفته‎ای) از فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم هفته دوم پیگیری خواهد شد.