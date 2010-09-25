  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

تنیسور روسیه قهرمان مسابقات فیوچرز تهران شد

تنیسور روسیه قهرمان مسابقات فیوچرز تهران شد

هفته نخست از دور دوم مسابقات تنیس بین المللی فیوچرز با قهرمانی بازیکن روسیه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی این هفته از رقابت‎های تنیس بین‎المللی فیوچرز امروز شنبه در زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب میان دو بازیکن روسیه به نام‎های "الکساندر رومیانسف" و "الکساندر لوپکوف" برگزار شد.

در این مسابقه "الکساندر لوپکوف" در دو ست پیاپی حریف هموطن خود را شکست داد و صاحب عنوان قهرمانی شد.

برای این هفته از مسابقات تنیس بین‎المللی فیوچرز 10 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده بود که میان 32 بازیکن حاضر در جدول اصلی به نسبت رتبه‎هایی که کسب کرده‎اند، توزیع خواهد شد. "لوپکوف" روس برای قهرمانی بیش از 2 هزار دلار جایزه نقدی به دست می‎آورد.

مسابقات تنیس بین‎المللی فیوچرز (فیوچرز سه هفته‎ای) از فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم هفته دوم پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1158429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها