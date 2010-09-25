تنیسور روسیه قهرمان مسابقات فیوچرز تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی این هفته از رقابتهای تنیس بینالمللی فیوچرز امروز شنبه در زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب میان دو بازیکن روسیه به نامهای "الکساندر رومیانسف" و "الکساندر لوپکوف" برگزار شد.
در این مسابقه "الکساندر لوپکوف" در دو ست پیاپی حریف هموطن خود را شکست داد و صاحب عنوان قهرمانی شد.
برای این هفته از مسابقات تنیس بینالمللی فیوچرز 10 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده بود که میان 32 بازیکن حاضر در جدول اصلی به نسبت رتبههایی که کسب کردهاند، توزیع خواهد شد. "لوپکوف" روس برای قهرمانی بیش از 2 هزار دلار جایزه نقدی به دست میآورد.
مسابقات تنیس بینالمللی فیوچرز (فیوچرز سه هفتهای) از فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم هفته دوم پیگیری خواهد شد.
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