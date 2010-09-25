چهار تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در اردبیل امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سبحانعلی علوی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته کنترل و نضارت دامپزشکی استان اظهار داشت: در این خصوص 13 پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی اضافه کرد: این میزان فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی و آلوده با تجهیز و سازماندهی 31 اکیپ ثابت و سیار و انجام 11 هزار و 228 بازرسی و بازدید از مراکز تولید و عرضه فرآورده های خام دامی در استان کشف و ضبط شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی در سه ماه تابستان و بویژه در ماه رمضان تصریح کرد: به منظور حمایت از مصرف کنندگان در راستای تهیه و تامین فرآورده های خام دامی سالم و بهداشتی، این طرح در ماههای دیگر سال نیز پیگیری خواهد شد.

وی ابراز داشت : در ادامه این طرح نیز علاوه بر کارشناسان و بازرسین بهداشتی سطح شهر، ناظرین بهداشتی دامپزشکی در تمامی کشتارگاههای دام و طیور استان حضور خواهند یافت و وظیفه نظارت بهداشتی بر محصولات این واحدها را برعهده می گیرند.

علوی تحقق وضعیت مطلوب در عرضه فرآورده های خام دامی در سطح استان را نیازمند همکاری تمامی ارگانهای ذیربط دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه محصولات دامی غیر بهداشتی، مراتب را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز دامپزشکی گزارش نمایند.

