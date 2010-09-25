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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

هفته ششم لیگ برتر/

من سیتی نخستین باخت فصل چلسی را رقم زد

من سیتی نخستین باخت فصل چلسی را رقم زد

تیم فوتبال منچسترسیتی آغاز هفته ششم رقابت های لیگ برتر انگلستان را با برتری مقابل تیم پرقدرت چلسی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی که در پنج هفته آغازین رقابت ها، مقتدرانه تمامی تیم ها را با اختلاف گل های بالا شکست داده بود، امروز در ورزشگاه "ایستلندز" با تک گل دقیقه 59 کارلوس ته وز، مقابل من سیتی شکست خورد.

این رقابت ها در حال حاضر طبق برنامه زیر در حال پیگیری است:
* آرسنال - وست برومویچ
* بیرمنگام - ویگان اتلتیک
* بلکپول - بلکبرن
* فولهام - اورتون
* لیورپول - ساندرلند
* وستهام - تاتنهام

جدول رده بندی:
1- چلسی 15 امتیاز - یک بازی بیشتر
2- آرسنال 11 امتیاز
3- منچستر یونایتد 11 امتیاز
4- منچسترسیتی 11 امتیاز - یک بازی بیشتر
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18- ویگان اتلتیک 4 امتیاز
19- اورتون 2 امتیاز
20- وستهام یونایتد یک امتیاز

کد مطلب 1158439

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