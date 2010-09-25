مصوبات دو سفر هیئت دولت به کرمانشاه با جدیت پیگیری شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر شنبه درجلسه پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه، اظهارداشت:لازم است که جهت اجرایی شدن این مصوبات پیگیری بیشتری صورت گیرد و موانع شناسایی و نسبت به رفع آن تلاش شود.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست شخصاً پروژه ها و مصوبات خود را رصد و پیگیری نمایند و برنامه های کاری خود را در استان طوری تنظیم کنند که یک روز در هفته را جهت پیگیری مصوبات مربوطه به تهران بروند و با وزارتخانه ها و سازمانهای متولی در جهت تسریع در اجرای مصوبات تصمیم گیری کنند.

هاشمی همچنین عنوان داشت: کلیه دستگاهها باید بصورت هفتگی گزارشی از پروژه های کلان خود را به استانداری ارائه دهند تا درصورت وجود هر مانع و مشکلی شخصاً موارد را با وزیر مربوطه پیگیری خواهم کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین عضویت نمایندگان استان در کمیسیون های مختلف مجلس را فرصت مناسبی ذکر کرد تا مواردی را که می توانند از طریق مطرح کردن در کمیسیونها که با حضور وزیران مربوطه و معاونین آنها تشکیل خواهد شد رفع کنند.