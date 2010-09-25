تسریع در معرفی فرماندار کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید عبدالرضا جعفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طولانی شدن مدت سرپرستی فرمانداری کرمان گفت: یقین دارم استاندار کرمان به جد دنبال تعیین فرماندار است البته با توجه به تغییری که در مدیریت اجرایی استان داشتیم طولانی شدن سرپرستی در فرمانداری کرمان از دو ماه به شش ماه طبیعی به نظر می رسد.

وی یادآورشد: شخصا اهل سوال و پیگیری این موضوع نیستم و با توجه به اینکه مدیر سیاسی فرمانداری هستم به صورت ناگهانی با رفتن فرماندار سرپرستی فرمانداری را عهده دار شدم و هر لحظه منتظر انتخاب فرماندار کرمان هستم تا در سمت خود انجام وظیفه کنم.

جعفری افزود: از ابتدا هم قرار بر این بود که به مدت کوتاه دو تا سه ماهه سمت سرپرستی فرمانداری کرمان را عهده دار شوم.

وی با اشاره به فعالیت مستمر ستاد جمع آوری متکدیان در کرمان تصریح کرد: در فصل برداشت پسته و در اواخر تابستان با هجوم متکدیان به استان کرمان روبرو هستیم که به سمت شهرهایی چون رفسنجان و کرمان روی می آورند.

سرپرست فرمانداری کرمان افزود: روز گذشته حدود40 متکدی از سطح شهر جمع آوری کردیم که در بین این افراد اتباع پاکستانی، افاغنه و تعدادی متکدی ایرانی بود که افراد جمع آوری شده اگر کودک باشند به والدین برمی گردانیم و از آنان تعهد می گیریم که دوباره در سطح شهر رها نشوند و اگر اتباع خارجی باشند توسط اردوگاهها از کشور اخراج و به کشورشان مسترد می شوند.

وی گفت: در حال حاضر شهر نسبتا خلوت تر از چندی پیش که جمعیت زیادی از متکدیان را در خیابانها شاهد بودیم هست و جمع آوری متکدیان توسط ستاد به صورت مستمر ادامه دارد.



