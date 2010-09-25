دامن زدن به مسایل طایفه ای به نفع رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، در نشست مسئولان حزب الله و الاحباش در دفتر"امین شری" نماینده سابق لبنان، مناقشات مذهبی و جبهه گیری های طایفه ای به نفع رژیم صهیونیستی توصیف شد.

در این نشست طرفین تاکید کردند: دامن زدن به مسائل طایفه ای به سود هیچ یک از لبنانی ها نیست و فقط رژیم صهیونیستی که همواره چشم طمع به لبنان دارد، بهره برداری می کند.

دو طرف ضمن تاکید بر وحدت صفوف لبنانی ها خواستار هوشیاری در برابر تهدیدها و خطراتی که در کمین لبنان است، شدند.

حزب الله و الاحباش با اشاره به موضوع شاهدان دروغین و اعتراف "سعد حریری" نخست وزیر لبنان به آن، بر ضرورت پیگیری موضوع با توجه به اتهامات ناروایی که به برخی زده شد، تاکید کردند.

طرفین همچنین ضمن تاکید بر ضرورت محاکمه حامیان شاهدان دروغین با هدف تکرار نشدن وقایع قبلی در لبنان، خواستار تلاشهای منطقه ای برای برقراری آرامش و ثبات در لبنان شدند.

شایان ذکر است که در درگیری برج ابی حیدر بیروت میان حزب الله و الاحباش چهار نفر از طرفین کشته شدند . "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله و"شیخ حسام قراقیزه" رئیس جمعیت طرحهای خیریه اسلامی لبنان در دیداری که اخیرا با هم داشتند بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای ممانعت از تکرار حوادث مشابه تاکید کردند.