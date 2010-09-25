ساخت خوابگاه دانشجویی در کرمان حمایت ویژه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر شنبه در جمع روسای دانشگاههای سراسر استان کرمان گفت: دانشگاه باید محلی برای تمام آموزشهای مورد نیاز زندگی یک جوان دانشجو باشد و باید بودجه های فرهنگی عادلانه بین همه دانشگاهها تقسیم شود تا همه دانشجویان از ثمرات آن استفاده کنند.

وی افزود: روسای دانشگاهها در برخورد با دانشجویان بسیار محتاط و با دقت عمل کنند و خوابگاههای دانشجویی تحت نظارت دانشگاه باشد که مشکلات و مسائلی که بعضا دانشجویان را اذیت می کند برطرف شود و نظارت به گونه ای باشد که افراد سودجو نتوانند از دانشجویان سوء استفاده کنند

نجار با تاکید بر لزوم ساخت خوابگاههای دانشجویی افزود: در راستای حمایت از ساخت خوابگاههای دانشجویی به این پروژه ها تسهیلات ویژه و زمین واگذار می شود.

وی یادآورشد: با توجه به هتک حرمت به ساحت قرآن توجه به گسترش مفاهیم قرآنی در دانشگاهها لازم است و بهتر است به جای آموزشهای قرائت و غیره از تفسیر و تدبر در قرآن در مجامع دانشجویی استفاده شود و نهادهایی را که در دانشگاهها جنبه دینی دارند بیشتر حمایت کنیم.

نجار تصریح کرد: دانشگاه باید انسان ساز باشد مردم فرزندان خود را به امید افزایش توان علمی و مهارتهای زندگی به دانشگاه می فرستند و در این میان مسئولیت روسای دانشگاهها بیشتر است، درباره مسئله پوشش دانشجویی باید فکری اساسی شود و از برخی پوششها جدا جلوگیری شود.

وی گفت: ورزش دانشگاهی باید با تفاهم با تربیت بدنی جدی تر دنبال شود و مشکلات دانشجویان به صورت جد پیگیری شود و باید به دنبال برنامه های جامع در سطح کلان دانشجویی باشیم و روز به روز کیفیت کار و آموزش در دانشگاههای استان بهبود یابد.

استاندار کرمان لزوم توجه بیشتر به مسائل دانشجویی را در قالب کمیسیونهای دانشجویی خواستار شد و افزود: تمام نگاههای خودی و بیگانه به دانشجویان است باید با بهره برداری درست و صحیح از این قشر آنان را افرادی خود ساخته و البته معنوی از دانشگاه بیرون بفرستیم.

وی با انتقاد از اینکه برخی روسای دانشگاهها اعتبارات را به جا استفاده نمی کنند گفت: متاسفانه از امکانات موجود استفاده بهینه نمی کنیم باید از اعتبارات به گونه ای هزینه شود که بیشترین و بهترین استفاده از آن صورت گیرد.

وی از استان کرمان به عنوان استانی دانشگاهی نام برد و یادآورشد: کسب دو رتبه اول کنکور و بیش از 300 رتبه زیر 100 از جمله افتخارات کرمان است.

نجار افزود: دانشگاهها حق ندارند افراد جریان ساز را به دانشگاه دعوت کنند ما نمی پذیریم افراد جریانهای سیاسی در دانشگاهها حضور داشته باشند اما این به معنای آن نیست که دانشجو نباید سیاسی باشد بلکه اگر دانشجو سیاسی نباشد پس کس دیگر هم نباید سیاسی شود این حق دانشجو است که ایده سیاسی داشته باشد.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: باید مواظب انگهای سیاسی بود که دانشجویان را دچار مشکل نکند این گونه نباشد که به راحتی به یک دانشجو بر چسب سیاسی شدن زد و عمری وی را دچار مشکل کرد.