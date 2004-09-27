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۶ مهر ۱۳۸۳، ۱۹:۳۸

بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح به مناسبت چهارمين سالگرد انتفاضه‌ جديد مسجد الاقصي

ستاد كل نيروهاي مسلح به مناسبت چهارمين سالگرد انتفاضه‌ جديد مسجد الاقصي بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين بيانيه با درود بر پيروان راستين اسلام ناب محمدي (ص) و پويندگان خط سرخ حسيني و ادامه دهندگان راه امام خميني (ره) در فسلطين اشغالي آمده است: مردم مسلماني كه از سياسي‌بازي گروه‌ هاي فلسطيني، عوام ‌فريبي و سازش كشورهاي عربي با اسرائيل و كنفرانس‌هاي بي‌خاصيت بين‌المللي و قطعنامه‌هاي بي‌حاصل مجامع جهاني نااميد و مايوس شده‌اند با دست خالي و شعار الله اكبر به ميدان آمده و انقلابي را بنيان نهادند كه اردوگاه‌هاي استكباري و صهيونيستي را به لرزه انداخته و بار ديگر نويد پيروزي خون بر شمشير را سر داده‌اند.

دراين بيانيه تاكيد شده است: حركت جديد مردم مظلوم و مقاوم فلسطين در طول چند سال گذشته نشان داد كه گذرا و خاموش شدني نيست و حصارهاي آهنين اشغالگران رژيم صهيونيستي و دولت تروريست اسرائيل را فرو ريخت و اركان قدرت پوشالي آن را به لرزه در آورد و باعث بيداري مردم مسلمان جهان و رسوايي ادعاهاي پوچ دفاع از حقوق بشر قدرت‌هاي استكباري و سازمان‌هاي وابسته‌ آنان گرديد.

دراين بيانيه همچنين آمده است: امسال در شرايطي چهارمين سالگرد آغاز انتفاضه جديد فرا مي‌رسد كه شاهد اوج گرفتن جنايات صهيونيست‌هاي اشغالگر و تروريست هستيم، جنايتكاراني كه در 17 سپتامبير 1970 سپتامبر سياه را آفريدند و 17 سپتامبر 1982 اردوگاه‌هاي فلسطيني صبرا و شتيلا را قتل عام كردند؛ در 11 سپتامبر 2001 در يك اقدام مرموز و مشكوك حادثه نيويوريك را خلق كردند و پس از آن به كمك استكبار جهاني، با سوء استفاده از فضاي موجود و انحراف افكار عمومي جهانيان، موج سركوب و خشونت عليه مسلمانان جهان را تشديد كرده و بي‌شرمانه جوخه‌هاي ترور را گسترش داده‌اند؛ آنهايي كه علي رغم توليد، تكثير و انباشت سلاح‌هاي هسته‌ اي، با فريب افكار عمومي و سازمان‌هاي بين‌المللي، اتهامات واهي به جمهوري اسلامي وارد ساخته، قصد تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي را دارند؛ اما بايد بدانند ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران تحت هيچ شرايطي، تسليم آنها نخواهند شد.

ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان اين بيانيه آورده است كه در راستاي تحقق آرمان‌هاي والاي امام راحل (ره) و منويات مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا خواستار وحدت، همدلي و همكاري بيش از پيش امت اسلامي به منظور از بين بردن غده‌ سرطاني اسرائيل در منطقه و تامين و تثبيت صلح و امنيت جهاني توام با عدالت مي‌باشد.

کد مطلب 115846

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