بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح به مناسبت چهارمين سالگرد انتفاضه‌ جديد مسجد الاقصي

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين بيانيه با درود بر پيروان راستين اسلام ناب محمدي (ص) و پويندگان خط سرخ حسيني و ادامه دهندگان راه امام خميني (ره) در فسلطين اشغالي آمده است: مردم مسلماني كه از سياسي‌بازي گروه‌ هاي فلسطيني، عوام ‌فريبي و سازش كشورهاي عربي با اسرائيل و كنفرانس‌هاي بي‌خاصيت بين‌المللي و قطعنامه‌هاي بي‌حاصل مجامع جهاني نااميد و مايوس شده‌اند با دست خالي و شعار الله اكبر به ميدان آمده و انقلابي را بنيان نهادند كه اردوگاه‌هاي استكباري و صهيونيستي را به لرزه انداخته و بار ديگر نويد پيروزي خون بر شمشير را سر داده‌اند .



دراين بيانيه تاكيد شده است: حركت جديد مردم مظلوم و مقاوم فلسطين در طول چند سال گذشته نشان داد كه گذرا و خاموش شدني نيست و حصارهاي آهنين اشغالگران رژيم صهيونيستي و دولت تروريست اسرائيل را فرو ريخت و اركان قدرت پوشالي آن را به لرزه در آورد و باعث بيداري مردم مسلمان جهان و رسوايي ادعاهاي پوچ دفاع از حقوق بشر قدرت‌هاي استكباري و سازمان‌هاي وابسته‌ آنان گرديد .

دراين بيانيه همچنين آمده است: امسال در شرايطي چهارمين سالگرد آغاز انتفاضه جديد فرا مي‌رسد كه شاهد اوج گرفتن جنايات صهيونيست‌هاي اشغالگر و تروريست هستيم، جنايتكاراني كه در 17 سپتامبير 1970 سپتامبر سياه را آفريدند و 17 سپتامبر 1982 اردوگاه‌هاي فلسطيني صبرا و شتيلا را قتل عام كردند؛ در 11 سپتامبر 2001 در يك اقدام مرموز و مشكوك حادثه نيويوريك را خلق كردند و پس از آن به كمك استكبار جهاني، با سوء استفاده از فضاي موجود و انحراف افكار عمومي جهانيان، موج سركوب و خشونت عليه مسلمانان جهان را تشديد كرده و بي‌شرمانه جوخه‌هاي ترور را گسترش داده‌اند؛ آنهايي كه علي رغم توليد، تكثير و انباشت سلاح‌هاي هسته‌ اي، با فريب افكار عمومي و سازمان‌هاي بين‌المللي، اتهامات واهي به جمهوري اسلامي وارد ساخته، قصد تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي را دارند؛ اما بايد بدانند ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران تحت هيچ شرايطي، تسليم آنها نخواهند شد .



ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان اين بيانيه آورده است كه در راستاي تحقق آرمان‌هاي والاي امام راحل (ره) و منويات مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا خواستار وحدت، همدلي و همكاري بيش از پيش امت اسلامي به منظور از بين بردن غده‌ سرطاني اسرائيل در منطقه و تامين و تثبيت صلح و امنيت جهاني توام با عدالت مي‌باشد.