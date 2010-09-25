فارس به کشاورزی سنتی مبتلاست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده عصر شنبه در مراسم گرامیداشت یک هزار و 200 شهید شهرستان مرودشت با بیان اینکه استان فارس باید به سمت صنعتی شدن حرکت کند، افزود: در مدت اخیر اقدامات مناسبی در جهت صنعتی کردن استان فارس انجام شده به گونه ای که در این بخش با رشد قابل ملاحظه ای روبرو بوده ایم.

وی افزود: در این مدت ارزش افزوده در بخش صنعت از 14 درصد به بالای 20 درصد رسیده که این امر نشان دهنده تحول در زیرساختهای صنعتی استان است.

نماینده مردم شهرستان مرودشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه این شهرستان بعد از شیراز دومین شهر صنعتی است، بیان کرد: علاوه بر این، شهرستان مرودشت در گذشته قطب کشاورزی استان بوده اما در پی خشکسالیهای متعدد در پنج سال گذشته تولید گندم در آن از 624 هزار تن به میزان زیادی کاهش یافته است.

حسن شبانپور با بیان اینکه بیشترین تولید گندم و آرد استان فارس در شهرستان مرودشت صورت می گیرد، افزود: اما امروز به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی مردم با مشکلات زیادی روبرو بوده و برخی از آنها از تامین مخارج اولیه زندگی خود نیزعاجزند.

شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.



