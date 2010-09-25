اجازه تحقق اهداف رژیم صهیونیستی را در لبنان نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار لبنان،"شیخ نبیل قاووق" مسئول حزب الله در جنوب لبنان تاکید کرد: حزب الله اجازه نخواهد داد که رژیم صهیونیستی از طریق دادگاه نخست وزیر فقید لبنان به اهدافی که در جنگ سی و سه روزه از تحقق آن عاجز ماند، دست یابد.

وی افزود: حکم احتمالی در واقع جبهه جدیدی است که رژیم صهیونیستی علیه حزب الله گشوده است آنها فکر می کنند که با حکم احتمالی می توانند به حزب الله ضربه بزنند، اما نتیجه بر عکس خواهد بود.

قاووق تصریح کرد: حزب الله بر حمایت از لبنان در برابر این فتنه جدید عزم جدی دارد و این گروه که در سال 2000 و 2006 بر رژیم صهیونیستی پیروز شد، اجازه نمی دهد که حکم احتمالی یا هر اتهام بین المللی دیگری بر آن تاثیر بگذارد.

مسئول حزب الله تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم به وجهه مقاومت خدشه ای وارد شود، نباید موضوع دادگاه بین المللی و اختلافات داخلی ما را از رژیم صهیونیستی غافل کند.

وی افزود: همکاری میان مقاومت لبنان و فلسطین برای مقابله با رژیم صهیونیستی ما را به پیروزی آتی نزدیک و نزدیکتر می کند.

"نواف الموسوی" عضو فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان نیز گفت : طرفداران حکم احتمالی در حقیقت همسو با اسرائیل و آمریکا هستند.

وی تاکید کرد: کسانی که با زور جنگ و دلار نتوانستند بر حزب الله غلبه کنند، مطمئنا از طریق حکم احتمالی و امثال آن نیز نمی توانند کاری از پیش ببرند.

از سوی دیگر"محمد یاغی" مسئول حزب الله در منطقه بقاع لبنان نیز گفت : مسائل مذهبی و طایفه ای باید کنار گذاشته شود زیرا این مسائل با هدف نابودی مقاومت است.

وی افزود: شواهدی که به وسیله دبیرکل حزب الله مطرح شد و از دخالت رژیم صهیونیستی در ترور"رفیق حریری" نخست فقید لبنان پرده برداشت، عمل نشده است.