همایش "مضرات اینترنت، ماهواره و بلوتوث و تاثیر آن در اخلاق" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مسئول مبلغات بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بعد از ظهر شنبه در این همایش، نقش آفرینی ابداعات بشری در زندگی فردی و اجتماعی را غیر قابل انکار دانست و بر فرهنگ سازی در جامعه تاکید کرد.

صادقه اعتماد اظهار داشت: هم اکنون به دلیل عدم فرهنگ سازی صحیح استفاده از تکنولوژیهایی نظیر اینترنت، ماهواره و بلوتوث به معضلی برای به خطر افتادن بنیان خانواده ها مبدل شده است.

وی ناهنجاریهای ناشی از عدم فرهنگ سازی و انطباق فرهنگی را در اخلاق فردی و اجتماعی جامعه یاد آور شد و اضافه کرد: تکنولوژی به دلیل دارا بودن ویژگیهای خاص، رابطه عمیق و نزدیکی با فرهنگ داشته و در صورت عدم توجه به مقوله فرهنگ سازی و آگاهی بخشی صدمات شدیدی در جامعه به همراه خواهد داشت.

مسئول مبلغات بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان، با بیان اینکه هر تکنولوژی جدید می تواند سازنده یک فرهنگ نو بوده و تغییراتی در فرهنگ بومی به وجود آورد، افزود: به دلیل اینکه نمی توان از رشد وسایل مدرن رسانه ای و ارتباطات جهانی در جوامع جلوگیری کرد، پس با فرهنگ سازی باید لطمات فرهنگی آن را کاهش داد.

وی با اشاره به تلفن همراه و کاربرد مفید و موثر آن در دنیای ارتباطات و ابداع وسایل مدرنیته و جدید ارتباط جمعی از جمله ماهواره، اینترنت و بلوتوث خاطر نشان کرد: اغلب افراد تکنولوژی را به عنوان یک ارتباط قابل اطمینان می دانند، اما به هجمه و تغییرات فرهنگی آن در جامعه و اخلاق فردی آگاهی ندارند.

اعتماد، ابراز داشت: هم اکنون بلوثوث به عنوان یکی از مهمترین فضاهای مجازی در دنیای کنونی به دلیل استفاده رایگان و آسان مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته اما امروز تکنولوژی آسان در کنار عدم فرهنگ سازی موجب بروز ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه شده و بنیانهای خانواده و تربیت فردی را متزلزل کرده است.

همایش و دوره آموزشی "مضرات اینترنت، ماهواره و بلوتوث" و تأثیر آن در اخلاق فردی و اجتماعی با همکاری امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل و دانشگاه های اردبیل برگزار شد.