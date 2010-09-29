موانع 4 گانه عدم دستیابی تعاونیها به سهم واقعی در اقتصاد

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون بخش تعاون نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد و موانع و چالشهای پیش روی آن چیست، گفت: بررسی موانع و مشکلات حوزه تعاون بحث کلانی است اما می توان گفت به مشکل سرمایه گذاری و هدایت سرمایه های جدید به بخش تعاون باز می گردد.

مشکلات توسعه نیافتگی تعاونیها

معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون با بیان اینکه علت اصلی در این مشکل از عدم اطمینان افراد برای سرمایه گذاری و تعریف نشدن ویژگی ذاتی تعاون ناشی می شود، اظهار داشت: بخشی نیز مربوط به قدیمی بودن قوانین تعاون است که دهه های 50 تا 70 تدوین و مصوب شده است.

حسینی نیا خواستار رفع موانع موجود و اصلاح قوانین بخش تعاون و قوانین بخش تجارت و کار شد و تصریح کرد: با به روز شدن قوانین می توان امیدوار بود که مشکلات توسعه بخش تعاون نیز رفع شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس روند جدید و سیاستهای اصل 44، هم اکنون پیش نویس قانون تعاون تهیه و به دولت ارائه شده است که پس از آن نیز پیش نویس به مجلس می رود.

معاون وزیر تعاون محدودیتهای بخش تعاون برای فعالیت در زمینه هایی چون بانک و بیمه را یکی دیگر از مشکلات تعاونیها در مسیر توسعه دانست و افزود: تعاونیها در این دو فعالیت که در جرگه فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور است به نحوی که بخش اعظمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد، قرار ندارند.

به گفته حسینی نیا، به صورت کلی اگر بخواهیم موانع را طبقه بندی کنیم می توانیم دو گروه موانع درونی و بیرونی را مد نظر قرار دهیم که از مدیریت تعاونی های موجود و کمبود سرمایه ناشی می شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا نتوانستیم در حد کشورهای پیشرفته جایگاه تعاون را تقویت کنیم، گفت: بی شک اصلی ترین و مهمترین مسئله این است که در کشورهای پیشرفته اصول و ارزش حاکم بر تعاون به معنای واقعی بکار گرفته و عملیاتی می‌شود و پایبندی به اصول در این کشورها بیشتر است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون تاکید کرد: اگر بخواهیم به موقعیتی مانند آنها دست یابیم، در مرحله اول باید با بومی کردن اصول و ارزشهای تعاونی ، انها را با جدیت پیگیری کنیم و پایبندی تعاونگران به اصول در این زمینه ضروری است.

حسینی نیا تصریح کرد: متاسفانه به دلیل ارزش ذاتی، تعاون همیشه مورد سوء استفاده افراد قرار گرفته و رسالت ما در وزارت تعاون نیز این است که جلوی این سوء استفاده را بگیریم تا بتوانیم به اهداف واقعی بخش تعاون دست یابیم.