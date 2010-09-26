صادرکنندگان استان قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم صبح یکشنبه در دیدار با صادرکنندگان استان قزوین با بیان این مطلب گفت: با هماهنگی‌های دیپلماسی و شناخت بازار هدف می توان در امر صادرات استان به موفقیت های خوبی دست یافت.

عجم آشنایی مدیران این بخش با فعالیتهای بازرگانی و صادارت را ضروری خواند و افزود: با یک نگاه کلان و اقتصادی می توان بخشی از مشکلات تولید را در زمینه صادرات حل کرد و ما در استان تلاش می کنیم با رفع موانع به بخش صادرات رونق بخشیم.

وی در خصوص صادرات به کشور عراق یادآور شد: در پی نیازسنجی در استان کربلا و استانهای میانی زمینه‌های خوبی درباره صادرات مشاهده شده است که بدنبال اجرایی کردن آن هستیم.

استاندار قزوین بهترین کار در بخش صادرات در شرایط کنونی را تلاش در جهت حفظ وضعیت موجود اعلام کرد و افزود: یکی از وظایف اصلی ما با توجه به رقابت کشورهای همسایه، حفظ بازار موجود است و اگر موانع موجود در مسیر پیشرفت و تقویت صادرات رفع نشود نمی‌توانیم در این عرصه پیشرفت کنیم.

عجم در خصوص تولید و صادرات در بخش مصالح ساختمانی و صنایع وابسته و تلاش جهت افزایش کیفیت این نوع محصولات و صدور آنها به کشور عراق تاکید کرد و افزود: در اولین گام 240 هزار واحد مسکونی قرار است در کربلا ساخته و تحویل مردم این استان شود لذا تلاش جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و کالاهای ساختمانی صادراتی به کشور عراق ضروری است و در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها نیز ایجاد بازار رقابت می‌تواند کمک مؤثری به ماندگاری ما دراین بازار کند.

وی از ورود هیئت اقتصادی عراق در آینده نزدیک به قزوین خبر داد و افزود: موضوع امنیت صادرات و سرمایه‌ گذاری در کشور عراق ملاحظاتی دارد که بایستی از سوی بازرگانان سنجیده شود و در این خصوص نیز در نهایت تضمین های لازم کسب شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان هم در این جلسه گفت: در سال 88 بیش از 135 میلیون دلار کالا به کشور عراق صادر شد داشتیم که 49 درصد سهم ارزشی آنها بود.

جمشیدی میزان صادرات را در سال87 به کشور عراق 225 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: عمده ترین کالاهای صادراتی به این کشور در حال حاضر براساس گزارش اداره گمرک استان، انواع پودرهای شوینده، لوازم خانگی، مواد غذایی، سیمان، محصولات نساجی، کاشی، سرامیک و موتورسیکلت است که در خصوص ایجاد بازارهایی جهت صدور محصولات کشاورزی نیز باید تلاش کنیم.

وی از برگزاری نمایشگاه تجاری ایران در آینده نزدیک دراستان کربلا خبر داد و گفت: مجوز اعزام هیئت هایی نیز به کشورهای اکراین و ترکیه گرفته شده است.

عجم افزود: به هیچ وجه در مورد استانهای جنوبی عراق نباید تصور عدم امنیت در بین بازرگانان وجود داشته باشد در حالی که عراقی ها در حال حاضر به فکر جذب سرمایه اند و ما باید این شرایط را بیشتر درک کنیم و نگرانی‌ها را با تقویت هم فکری و انسجام در قول و عمل در بین مدیران بخش دولتی و خصوصی برطرف کنیم.

تعیین استاندارد کالاها بر اساس بازار هدف

در ادامه اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری گفت: استانداردهای کالاهای صادراتی باید براساس بازارهای هدف تعیین و تعریف شود.

وی در این جلسه افزود: در چهار ماه گذشته در استان قزوین اقدامات گسترده ای در خصوص بازار هدف عراق صورت گرفته و اخیراً نیز چند دیدار رسمی و غیررسمی از استان های کربلا و نجف صورت گرفته است.

حمزه ای امنیت را مهمترین مانع در امر صادرات به کشور عراق اعلام و تصریح کرد:‌ یکی از موانعی که باعث شده در صادرات به برخی استانهای عراق تردید کنیم تصور لطی است که در خصوص وضعیت امنیت در راق داریم که این مسئله را دیگر کشورها حل کرده اند.

وی افزود: اخیرا از طرف رقبا در کشور عراق در خصوص کالاهای ایرانی تبلیغات منفی درحال شکل دادن است تا تولیدات ایرانی را فاقد کیفیت قلمداد کنند تا کالای خود را عرضه کنند که این مشکل با تقویت ارتباطات دوطرفه حل شدنی است.

معاون استاندار بر صادرات کالا به تمامی استان های عراق تاکید کرد و اظهار داشت:‌ بایستی در برخی تولیدات با راه اندازی واحد های کوچک در عراق فعالیت های اقتصادی را توسعه دهیم و با برندهای عراقی در خصوص برخی تولیدات، فعالیت اقتصادی را در آن کشورآغاز کنیم.

حبیب الله سرچمی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین نیز طی سخنانی، ضرورت صادرات پایدار، توجه به حمل و نقل و جلوگیری از بالا رفتن قیمت حمل و نقل کالاهای صادراتی تاکید کرد و از راه اندازی تشکل های صادراتی در استان خبر داد.