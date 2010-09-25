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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

قرعه کشی جام اتحادیه انگلیس/

نیوکاسل میزبان آرسنال است

نیوکاسل میزبان آرسنال است

تیم فوتبال آرسنال در دور چهارم رقابت های جام اتحادیه انگلستان در "سنت جیمز پارک" با نیوکاسل دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال که با شکست 4 بر یک تاتنهام به دور بعدی این رقابت ها راه یافته بود در مراسم قرعه کشی این مسابقات با نیوکاسل همگروه شد. نیوکاسل با نتیجه 4 بر 3 مقابل چلسی به برتری رسیده است.

منچستریونایتد، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها، هم در اولدترافورد با وولورهمپتون دیدار می کند.نتایج کامل قرعه کشی به این  شرح است:
* نیوکاسل - آرسنال
* بیرمنگام - برنتفورد
* ویگان اتلتیک - سوانسی
* آستون ویلا - برنلی
* لستر سیتی - وست برومویچ
* منچستریونایتد - وولورهمپتون
* وستهام - استوک سیتی
* ایپسویچ تاون - نورثمپتون

تمام دیدارهای فوق در تاریخ 25 اکتبر (سوم آبان) به صورت تک مسابقه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1158482

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