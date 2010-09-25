نیوکاسل میزبان آرسنال است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال که با شکست 4 بر یک تاتنهام به دور بعدی این رقابت ها راه یافته بود در مراسم قرعه کشی این مسابقات با نیوکاسل همگروه شد. نیوکاسل با نتیجه 4 بر 3 مقابل چلسی به برتری رسیده است.
منچستریونایتد، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها، هم در اولدترافورد با وولورهمپتون دیدار می کند.نتایج کامل قرعه کشی به این شرح است:
* نیوکاسل - آرسنال
* بیرمنگام - برنتفورد
* ویگان اتلتیک - سوانسی
* آستون ویلا - برنلی
* لستر سیتی - وست برومویچ
* منچستریونایتد - وولورهمپتون
* وستهام - استوک سیتی
* ایپسویچ تاون - نورثمپتون
تمام دیدارهای فوق در تاریخ 25 اکتبر (سوم آبان) به صورت تک مسابقه برگزار خواهد شد.
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