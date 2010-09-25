روسیه همچنان مخالف تحریم ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سرگئی لاوروف" امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه اعلام کرد هر چند مسکو قرارداد تحویل موشکهای اس-300 به ایران(با وجود تعهدات قبلی) را به تازگی لغو کرده است، اما همچنان مخالف تحریمهای اعمال شده علیه این کشور است.

به گفته لاوروف تحریمهای بین المللی علیه ایران حتی اگر ابزاری قانونی باشد، اقدامی خشونت بار است.



روز 22 سپتامبر دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با امضای حکمی، تحویل موشکهای اس-300 را به ایران، ممنوع کرد.

این در حالی است که بر اساس قرارداد خرید این موشکها، روسیه موظف به تحویل آنها به ایران بود، با این حال این اقدام مسکو با انتقاد شدید تهران روبرو شد. وزیر امور خارجه روسیه در همین باره مدعی شد که عامل لغو تحویل موشکهای مذکور به تهران، اجرای تحریمهای اعمال شده بر ضد ایران بوده است.

لاوروف پیشتر نیز در همسویی با اظهارات بی اساس باراک اوباما در اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد و بدون توجه به همکاری مستمر و شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود: برای اینکه تحریمهای اعمالی سازمان ملل متحد علیه ایران برداشته شود جمهوری اسلامی باید ثابت کند که برنامه هسته ای این کشور 100 درصد مشخصه صلح آمیز دارد.