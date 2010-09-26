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۴ مهر ۱۳۸۹، ۸:۳۹

کریستین ساینس مانیتور :

برنامه هسته ای ایران تهدید نیست/ رسانه های غربی هوچی گری می کنند

برنامه هسته ای ایران تهدید نیست/ رسانه های غربی هوچی گری می کنند

یک روزنامه آمریکایی با اشاره تبلیغات غیر واقعی رسانه های غربی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نوشت که این برنامه هیچ گاه تهدیدی علیه کشورهای دیگر نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور درمقاله ای نوشت: طی دو دهه گذشته سیاستمداران، طرفداران لابیگری و تبلیغات چی ها، تمام تلاش خود را به کار برده اند که به دنیا بگویند ایران در پی سلاح اتمی است و این سلاح تهدیدی برای آمریکا و اسرائیل می باشد و دراین راستا نومحافظه کاران آمریکایی تا جایی پیش رفتند که خواستار بمباران ایران شدند. درحالی این تبلیغات و جنگ روانی ادامه دارد که ایران و برنامه های هسته ای این کشور هیچ تهدیدی برای کشورهای دیگر نبوده است.

"اسکات هورتون" نویسنده این مقاله می افزاید در این راستا رسانه های خبری هم با این تبلیغات هم صدا بوده اند. نیروگاه بوشهر یک نیروگاه تولید برق است و با نظارت کامل آژانس و متخصصین روسیه اداره می شود. در این نیروگاه هیچ گونه مواد هسته ای پلوتونیوم که کاربرد نظامی داشته باشد تولید نمی شود.

این نشریه می نویسد در تاریخ 6 سپتامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی اعلام نمود که در برنامه های هسته ای ایران و نیروگاه بوشهر انحرافی بوجود نیامده و این آژانس کماکان به بازرسی ها و نظارت خود بر فعالیتهای هسته ای ایران ادامه می دهد. به رغم این گزارش و اطلاعات دیگر رسانه های خبری آمریکا به شایعه پراکنی و تبلیغات خود علیه برنامه های هسته ای ایران ادامه می دهند. 

به نوشته این مقاله درحالی رسانه های خبری آمریکا به اغراق و بزرگ نمایی برنامه های هسته ای ایران ادامه می دهند که کوچکترین خبری از نامه 118 کشور جهان از صلح  آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و حمایت آنها درج نمی کنند. 

این مقاله می افزاید: همچنین زمانی که منابع موثق رسمی بین المللی بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران تاکید می کنند، رسانه های خبری غرب و بویژه آمریکا برنامه های ایران را یک تهدید علیه جامعه بین المللی ارزیابی می نمایند. 

کد مطلب 1158493

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