آرسنال در خانه مقابل وست برومویچ شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال در حالی که می توانست با توجه به شکست چلسی با یک برد خانگی در فاصله یک امتیازی این تیم قرار بگیرد، در دیداری خانگی مقابل وست بروم باخت. نکته جالب توجه در این دیدار این بود که آرسنالی ها بازی را با نتیجه 3 بر صفر از حریف نه چندان قدرتمند خود عقب بودند ضمن اینکه تیم میهمان یک پنالتی را هم در این دیدار از دست داد.

وست بروم ابتدا با گل های اودموینگی (50)، جارا (53) و توماس (73) از آرسنال پیش افتاد اما سمیر نصری دو بار در دقایق 75 و 90 توانست برای توپچی ها گلزنی کند تا اختلاف را به حداقل برساند اما در پایان 3 بر 2 بازی را باختند.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* منچسترسیتی یک - چلسی صفر

* بیرمنگام صفر - ویگان اتلتیک صفر

* بلکپول یک - بلکبرن 2

* فولهام صفر - اورتون صفر

* لیورپول 2 - ساندرلند 2

* وستهام یک - تاتنهام صفر

این رقابت ها فردا با انجام بازی های زیر به پایان می رسد:

* بولتون - منچستریونایتد

* وولورهمپتون - آستون ویلا

* نیوکاسل - استوک سیتی

جدول رده بندی:

1- چلسی 15 امتیاز

2- آرسنال 11 امتیاز

3- منچستریونایتد 11 امتیاز - یک بازی کمتر

4- منچسترسیتی 11 امتیاز

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18- استوک سیتی 4 امتیاز- یک بازی کمتر

19- وستهام 4 امتیاز

20- اورتون 3 امتیاز