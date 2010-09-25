خشم بان کی مون از اظهارات منطقی احمدی نژاد درباره 11 سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی قاطعانه رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را به باد انتقاد گرفت.

وی با اشاره به اظهارات احمدی نژاد که در آن از بهره برداری دولت آمریکا از حملات 11 سپتامبر سخن گفته و خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب در این مورد شد ادعا کرد : من به شدت این اظهارات و شکل گیری حملات مذکور از داخل خاک آمریکا را رد می کنم.

بان کی مون که به عنوان مدافع آمریکا و نه دبیرکل سازمان ملل متحد سخن می گفت، مدعی شد: قابل قبول نیست که کسی از تریبون سازمان ملل متحد به هر عنوانی سوء استفاده کند.

این در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود بدون متهم کردن دولت آمریکا، خواستار تحقیق بین المللی درباره حقایق کتمان شده از سوی کاخ سفید در خصوص حملات 11 سپتامبر شده است.

در همین حال "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی از سخنان احمدی نژاد در سازمان ملل متحد انتقاد کرده و آن را اهانت آمیز خواند.

اوباما در ادامه اظهارات خود مدعی شد که سخنان احمدی نژاد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و در فاصله کمی از ویرانه های مرکز تجارت جهانی غیرقابل توجیه است.