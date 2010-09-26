انتشار دروس مراجع و اساتید برجسته حوزه در اینترنت

مدیر عامل موسسه صدای بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هم اکنون انتشار درس های آیات عظام مکارم، سبحانی، جوادی آملی و شبیری زنجانی از حوزه علمیه قم و از حوزه مشهد نیز پخش زنده آیات عظام خلخالی رضا زاده و اشرفی آغاز شده است.

جواد جوادی افزود: از حوزه علمیه تهران نیز ارائه صوت و متن درس خارج فقه و اصول آیت الله مجتبی تهرانی آغاز شده است برای سایر استانها نیز به مرور دروس اساتید برجسته آغاز خواهد شد.

وی افزود: با توجه به محدودیت های امنیتی برای پخش زنده از عتبات عالیات، متن و صوت دروس خارج فقه و اصول آیات عظام ایروانی، آل راضی، شیخ سند آغاز شده و در تلاش هستیم تا امکان پخش زنده از این مراکز را نیز فراهم کنیم.

مدیر عامل موسسه صدای بهار افزود: در سال تحصیلی گذشته حوزه های علمیه، 25 درس از اساتید در سایت www.eshia.ir قرار گرفت که با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود این تعداد در سال جاری به 45 درس افزایش یابد.