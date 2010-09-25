اصغر ابراهیمی چهاردهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی عصر امروز شنبه در یکضرب وزنه 173 کیلوگرمی را بالای سر برد و برای حرکت دوم درخواست وزنه 180 کیلوگرم را کرد که در بلند کردن آن موفق نبود. ابراهیمی برای بار سوم نیز نتوانست وزنه 181 کیلوگرمی را بالای سر ببرد. این درحالی بود که ابراهیمی با مهار هر یک از این دو وزنه،‌ می‌توانست مدال برنز حرکت یک ضرب دسته 94 کیلوگرم را از آن خود کند.



در این وزن الکساندر ایوانف از روسیه با رکورد 185 کیلوگرم به مدال طلای حرکت یک ضرب رسید و آرتن ایوانف اوکراینی با همین رکورد و به دلیل وزن بیشتر به مدال نقره رسید.

ولادیمیر سیدوف از قزاقستان هم در حرکت یک ضرب 180 کیلوگرم را بالای سر برد و مدال برنز حرکت یکضرب را از آن خود کرد.

ابراهیمی در دو ضرب وزنه‌ 201 کیلوگرمی را مهار کرد. وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم ایران در ادامه دو بار در بالای سر بردن وزنه 210 کیلوگرم ناکام ماند تا در این حرکت نیز با همان 201 کیلوگرم در مکان هجدهم جهان قرار گیرد.

ابراهیمی در مجموع با رکورد374 کیلوگرم عنوان چهاردهمی را به خود اختصاص داد. وی 35 امتیاز در رده بندی تیمی و 12 امتیاز در رده بندی کسب المپیک برای کشورمان به دست آورد.

مسابقات وزنه بردای قهرمانی جهان که انتخابی المپیک 2012 لندن نیز به شمار می رود، از 25 شهریورماه سال جاری آغاز شده و به مدت 10 روز در آنتالیای ترکیه پیگیری می شود.