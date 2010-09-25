طیف تندروی العراقیه با نخست وزیری من مخالفت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا،"نوری المالکی" با اشاره به روند تشکیل دولت در عراق گفت : رایزنی ها با فهرست العراقیه با هدف تشکیل دولت وحدت ملی ادامه خواهد یافت.

وی افزود : ما به مذاکرات جدی با العراقیه برای دستیابی به تفاهم ادامه می دهیم زیرا دولت وحدت ملی باید با حضور همه گروههای سیاسی عراقی شکل گیرد.

مالکی تاکید کرد: بحثهایی که درباره مخالفت با نخست وزیری مجدد من مطرح می شود دیدگاه همه اعضای العراقیه نیست بلکه دیدگاه جناح تندرو این فهرست است.

شایان ذکر است که برخی اعضای فهرست العراقیه همواره اعلام کرده اند که اگر اتحاد ملی عراق متشکل از ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی نوری المالکی را به عنوان نامزد مجدد پست نخست وزیری عراق معرفی کنند با آن مخالفت خواهند کرد و در کابینه ای که به وسیله مالکی تشکیل شود، مشارکت نخواهند کرد.

العراقیه در حالی تشکیل دولت را حق خود می خواند که مطابق ماده هفتاد و شش قانون اساسی عراق بزرگترین فهرست پیروز که هم اکنون اتحاد ملی عراق متشکل از دولت قانون به رهبری مالکی و ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم است حق تشکیل دولت را دارد.