آمار کتابخانه در کشور بسیار پایین است

بهمن دری شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه استانی کتاب البرز در جمع مدعوین و رسانه ها با بیان این مطلب برپایی نمایشگاه کتاب را امری حسنه قلمداد کرد.

این مسئول تصریح کرد: استراتژی برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب و کتابخوانی و بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه فعالیتهای فرهنگی تدوین شده است.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد با تاکید بر حمایت و رصد کتاب از لحظه نگارش تا زمان انتشار آن بیان داشت: عرصه کتاب و کتابخوانی دارای چند حیطه فعال و به هم پیوسته نشر، تولید، چاپ و توزیع است که به منظور حمایت از عرضه کتاب، این بخش ها به طور جدی حمایت و زمینه های تقویت آنها فراهم می شود.

نمایشگاه کتاب استان نشان از رویکرد فرهنگی دولت دارد

دری گفت: برپایی نمایشگاه استانی کتاب پس از تشکیل استان البرز نشان از توجه به رویکردهای فرهنگی دارد.

وی با اشاره به تخصیص بیش از 10 میلیارد ریال، این مهم را برای تقویت امور فرهنگی استان تازه تاسیس البرز مهم ارزیابی کرد.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد افزود: این میزان اعتبار غیر از اعتباراتی است که برای برپایی نمایشگاه هایی از جمله کتاب یار مهربان و نمایشگاه مطبوعاتی تخصیص می یابد.

دری از برپایی اولین نمایشگاه استانی کتاب البرز با عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی یاد کرد و بر توسعه فعالیتهای این حوزه مهم تاکید کرد.

استان البرز باید سرآمد تولید کتابهای علمی باشد

سرپرست استانداری البرز نیز در این مراسم با اشاره به وجود موسسات تحقیقاتی این منطقه گفت: با توجه به این مهم، استان البرز باید تولید کننده کتابهای علمی تحقیقاتی کشور و فراتر از آن در دنیا باشد.

عیسی فرهادی محور فعالیت های دولت دهم را ارتقا حوزه فرهنگ و هنر ذکر و اظهار امیدواری کرد: در سفر رئیس جمهوری به این استان ، این مهم مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

وی مقوله کتاب و کتابخوانی را از جمله مهمترین منابع اطلاعاتی و رسانه ای عنوان کرد و گفت: استان البرز باید در زمینه افزایش سرانه کتاب و مطالعه آن سرآمد باشد ضمن آنکه توسعه کتابخانه ها و مبحث نشر و افزایش مولفین بومی را به طرز ویژه ای پرورش دهد.

نخستین نمایشگاه استانی کتاب البرز روز شنبه در محل 4 هزار متر مربعی واقع در کمربندی سه راه رجایی شهر بازگشایی شد که در این نمایشگاه 265 ناشر محصولات فرهنگی خود را در معرض دید علاقه مندان قرار دادند.

این نمایشگاه تا دهم مهر ماه جاری ادامه داد.