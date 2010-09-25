بایرن مونیخ در خانه به ماینز باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن در این دیدار که در چارچوب هفته ششم رقابت های فوتبال بوندس لیگا در آلیانز آرنا برگزار شد با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود ماینز شکست خورد. آلاگولی (15) و زالای (77) گل های ماینز را در این دیدار به ثمر رساندند. تک گل بایرن هم از روی گل به خودی اسونسون در دقیقه 45 به دست آمد.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* شالکه 2 - مونشن گلادباخ 2

* اشتوتگارت یک - بایرلورکوزن 4

* اینتراخت 2 - نورنبرگ صفر

* سنت پائولی یک - دورتموند 3



دیدار تیم های وردربرمن و هامبورگ در حال برگزاری است.

هفته ششم رقابت های بوندس لیگا یکشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* ولفسبورگ - فرایبورگ

* کایزرسلاترن - هانوفر

