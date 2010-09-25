تمجید نتانیاهو از کاسترو به سبب هواداری از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از "فیدل کاسترو" به دلیل حمایتش از موجودیت نامشروع این رژیم تقدیر کرد.

رهبر سابق کوبا روز چهارشنبه در گفتگو با نشریه آتلانتیک مدعی شده بود که رژیم صهیونیستی حق موجودیت دارد، این سخنان موجب شد که نتانیاهو با دستپاچگی از به رسمیت شناخته شدن از سوی رهبر 84 ساله انقلاب کوبا، از وی قدردانی کند.

وی با اشاره به سخنان کاسترو مدعی شد: کاسترو درک عمیقی از تاریخ مردم یهود و اسرائیل دارد. کاسترو در بخش دیگری از مصاحبه خود بهبود روابط کشورش با رژیم صهیونیستی را مستلزم گذر زمان دانسته بود.

وی همچنین با اشاره به طرح سئوال از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره هولوکاست، از سخنان احمدی نژاد انتقاد کرده بود.

صهیونیستها مدعی هستند در جریان جنگ جهانی دوم بیش از 6 میلیون نفر در اردوگاههای کار اجباری توسط نازیها کشته شده اند و این در حالی است که سئوال رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تحقیق درباره صحت این ادعا و اینکه حتی در صورت وقوع چنین حادثه ای، مردم مظلوم فلسطین نباید تاوان آن را با غصب سرزمینشان از سوی صهیونیستها بدهند، سبب خشم آنها شده است.