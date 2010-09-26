"اد میلی باند" رهبر حزب کارگر انگلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "اد میلی باند" وزیر پیشین انرژی انگلیس در جدالی درون حزبی توانست برادرش "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه پیشین این کشور را شکست داده و به عنوان رهبر جدید اپوزیسیون انتخاب شود.

اعضای حزب کارگر در حالی به اد میلی باند رای دادند که وی در مقایسه با برادر بزرگترش از تجربه کمتری برخوردار است. وی در عین حال جزو جناح مخالف برادرش در حزب است.

اد میلی باند متولد دسامبر 1969 فرزند زوج یهودی مهاجر و تحصیل کرده آکسفورد است. وی پیش از عضویت در پارلمان جزو مشاوران اقتصادی "گوردون براون" بود که در آن هنگام سمت وزارت اقتصاد را به عهده داشت.