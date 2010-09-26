86 درصد سرپرستان خانوار شماره حساب خود را ثبت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، صادق محصولی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: این طرح یک جراحی بزرگ اقتصادی است که همه به اجرای آن اذعان دارند و دولت کنونی هم اراده کرده که آن را اجرایی کند و قطعا هم توانایی اجرای آن را دارد.

وی عنوان کرد: اجرای هدفمند سازی یارانه ها حذف یارانه ها نیست بلکه هدفمند کردن آن است.

وزیر رفاه با اشاره به دریافت شماره حساب سرپرستان خانوار گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در اخذ شماره حساب سرپرستان خانوار وجود نداشته و از 19 میلیون و 844 هزار خانوار که فرم اطلاعات اقتصادی را در سالهای 87 تا 89 پر کرده اند و تمایل به دریافت نقدی یارانه ها داشته اند 17 میلیون و 154 هزار خانوار شماره حساب خود را اعلام کرده اند که 86 درصد جمعیت کشور را شامل می شود.

وی در خصوص حق برداشت مردم از این حسابها نیز بیان کرد: از روزی که قیمت حاملهای انرژی اعلام شود مردم می توانند وجوه واریزی به حسابهای خود را دریافت کنند اما قبل از آن زمان، امکان برداشت از این حسابها وجود نخواهد داشت.

محصولی گفت: بخش قابل توجهی از این مبالغ نقدی یارانه ها در آینده در جهت تقویت بنیه تامین اجتماعی همه افراد در کشور به کار گرفته خواهد شد.

وی همچنین در تشریح طرحها و اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی، توانمند سازی معلولان را یکی از این طرحها و در راستای عدالت محوری دانست و افزود: یکی از عوامل موثر در توانمند سازی معلولان، داشتن مسکن است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ازآنجایی که مسکن بیش از 70 درصد از سبد کالای خانوار مددجویان و معلولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تشکیل می دهد، دولت مصمم است، این دغدغه عزیزان را رفع کند.

وی با اشاره به طرح نهضت تامین مسکن معلولان گفت: قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه 200 هزار واحد مسکونی برای این افراد ساخته شود که از این تعداد هشت هزار واحد مسکونی در استان گیلان خواهد بود.

وی افزود: توافقنامه ای در این زمینه بین سازمان مسکن و شهرسازی و بهزیستی استان گیلان امضا شده و مراحل اجرایی کار آغاز شده است.

یارانه سرانه مراکز نگهداری از معلولان ذهنی و بیماران روانی مزمن افزایش می یابد

محصولی افزایش یارانه سرانه مراکز نگهداری از معلولان ذهنی و بیماران روانی مزمن را از دیگر اقدامات دولت دهم بیان کرد و گفت: هزینه نگهداری این بیماران در مراکز دولتی ماهانه پنج میلیون ریال است که اخیرا با افزایش یارانه به یک میلیون و 450 هزار ریال نگهداری از این بیماران به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی همچنین درباره توسعه بیمه اقشار مختلف و فراگیر مردم اظهار امیدواری کرد: با همکاری دولت و مجلس تا پایان برنامه پنجم همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند و تا پایان چشم انداز 20 ساله هیچ فردی بدون پوشش بیمه اجتماعی در کشورنباشد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ادامه جلسه شورای اداری استان گیلان درباره طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهار محال و بختیاری به صورت پایلوت در حال اجراست.

وی درباره روش کار این سیستم افزود: در این سیستم گروهی پزشک عمومی، روان پزشک، تکنسین بهداشت محیط و تکنیسین بهداشت سلامت تشکیل شده که به ازای هر دو هزار و 500 نفر یک پزشک در نظر گرفته شده است که فرد با مراجعه به پزشک عمومی پس از معاینه در صورت نیاز برای تشخیص بیشتر و تخصصی تر به پزشک متخصص ارجاع می شود.

محصولی ابراز امیدواری کرد: که با اجرای این طرح، به موقع از شیوع بیماری ها جلوگیری و هزینه های درمان کاهش یابد.

دولتهای نهم و دهم فرهنگ شهدا، ارزشهای انقلاب و ارزشهای اسلام را احیاء کرد

وی در ادامه گفت: دولتهای نهم و دهم، فرهنگی را احیاء کرد که فرهنگ شهدا، ارزشهای انقلاب و ارزشهای اسلام است و بی تردید این دولت نزدیک ترین دولت به فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در بیان مهمترین ویژگیهای دولتهای دکتر احمدی نژاد اظهارداشت: دولت دهم از پاک ترین دولتها بعد از انقلاب بوده و شخص رئیس جمهور را می توان به عنوان ساده زیست ترین مسئول نامید.

وی خدمتگزاری و نوکری را از دیگر ویژگی های بارز این دولت دانست وادامه داد: این دولت، بهترین مدال را مدال نوکری مردم وکار برای مردم و پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم را حق ایشان می داند.

محصولی عدالت محوری را که شعار اصلی نهضت انبیا ء بوده از دیگر ویژگی های این دولت برشمرد وافزود: این دولت توانسته است تا حدود زیادی به این شعار جامه عمل بپوشاند، همین سفرهای استانی، تقسیم منابع در همه بخش ها و شهرها و دیدار با همه اقشار جامعه از جمله نمونه های عدالت محوری این دولت است.

وی استکبارستیزی را ازدیگر خصایص دولت کنونی دانست وافزود: شخص رئیس جمهور همیشه برحق مردم پافشاری کرده است که نمونه بارز آن، به حق دانستن استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز از سوی ایران است.

این عضو هیئت دولت گفت:اعتقاد راسخ به توانایی ملت در شعار" ما می توانیم" و این که با این شعار می توانیم به همه جا برسیم و پیروزی های علمی متعددی کسب کنیم همه برآمده از شعارخودباوری است وبحمدالله امروز جوانان ما هرآنچه اراده کنند، می توانند کسب کنند.

محصولی موقعیت امروز ایران را بسیار خوب در سطح جهان توصیف کرد

وزیررفاه و تامین اجتماعی موقعیت امروز ایران را موقعیت بسیار خوبی در سطح جهان توصیف کرد وگفت: درسطح جهان بسیاری از جبهه ها در مقابل استکبار تشکیل شده و این نشان از رسوخ این فرهنگ اسلامی درسطح جهان است.

وی گفت: درمکتب اسلام مردان و زنانی تربیت و پرورش یافته اند که این انقلاب را به پیروزی رسانده و آن را حفظ می کنند واین اهمیت انقلاب اسلامی را نشان می دهد وبیانگر این است که مکتب اسلام چقدر می تواند تاریخ سازباشد.

محصولی با تقبیح اهانت اخیر به کتاب مقدس مسلمانان در آمریکا بیان داشت: این اقدام نشان از ضعف آنان و پیروزی منطق اسلام و ایران درجهان دارد و بیانگر رشد و پیشرفت روزافزون این کتب الهی در جهان است که تنها نسخه نجات بخش در جهان امروزی است.

وی با اشاره به تحریم های سازمان ملل علیه ایران نیز یادآور شد: این تحریم ها نشان دهنده ضعف کشورهای اروپایی و آمریکاست، ملت ایران همیشه در برابر این تحریمها مقاومت کرده و به پیشرفت و استقلال نائل شده است.