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۴ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۳

پادگان حمید در فهرست آثار ملی ثبت شد

پادگان حمید در فهرست آثار ملی ثبت شد

اهواز - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان از ثبت پادگان حمید به عنوان سی و ششمین اثر دفاع مقدس در فهرست آثار ملی خبر داد.

حسین عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: پادگان حمید در کیلومتر 39 جاده اهواز - خرمشهر از پادگانهای مهم در دوران دفاع مقدس واقع شده که در همان ابتدای جنگ مورد هجوم دشمن بعثی قرار گرفت و سقوط کرد.

عشقی با بیان اینکه این پادگان پس از سقوط، محلی برای ساماندهی و تغذیه نیروهای دشمن مستقر در جبهه اهواز و جفیر شده بود، افزود: با مشخص شدن شکست قطعی دشمن در عملیات بیت المقدس نیروهای بعثی با قویترین امکانات و وسایل تخریبی به انهدام این پادگان پرداختند.

فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان گفت: این پادگان 18 اردیبهشت سال 61 به دست رزمندگان اسلام آزاد شد و هم اکنون محل استقرار یکی از یگانه های لشکر 92 زرهی اهواز و مکانی برای اسکان زائران کربلای خوزستان است.

مسجد جامع و پل خرمشهر، یادمان شهدای شلمچه، بیمارستان صحرایی امام علی، ستاد معراج مرکزی شهر اهواز را از جمله آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی عنوان کرد.
 

کد مطلب 1158528

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