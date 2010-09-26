پژوهشکده های حوزه نفت باید به خوزستان منتقل شود

حمید رضا غفوری به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با توجه به موضوع انتقال برخی سازمانها، معاونتها و ادارات مستقر در پایتخت به استانهای مختلف کشور، زمان آن فرا رسیده که پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی که زمینه کار آنها در خوزستان وجود دارد، به این استان انتقال یابند.
وی بر انتقال پژوهشکدههای پتروشیمی، نفت، بیوتکنولوژی و... به خوزستان تاکید کرد و گفت: همچنین زمینه و شرایط انتقال سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به خوزستان به عنوان صنعتیترین استان کشور وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز نفت، گاز و پتروشیمی را از مزیتهای ویژه این استان خواند و گفت: در صورت انتقال دو پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به استان خوزستان میتوان در جهت توسعه فناوریهای مربوط به این بخشها اقدام کرد.
غفوری تصریح کرد: این پیشنهاد از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز به کارگروه پژوهش استان ارائه شده تا مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه با اشاره به نشست اخیر کمیته تخصصی پژوهش استان، درباره دیگر پیشنهادات ارائه شده به این کمیته از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: سرمایهگذاری در بخش پژوهش و هدفگذاری در این زمینه تا حد اختصاص دو درصد از درآمد ناخالص ملی استان در یک فرایند چهارساله به این موضوع و الزام دستگاهها به اختصاص بخشی از بودجه پژوهشی برای سرمایهگذاری در تامین تجهیزات دانشگاهها به عنوان قطبهای پژوهشی استان از جمله این پیشنهادات بوده است.
وی با اشاره به رفع تکلیف دستگاههای دولتی در اختصاص بخشی از بودجه خود به امور پژوهشی در بودجه سالجاری، خاطرنشان کرد: کارگروه پژوهش و فناوری استان به ریاست استاندار میتواند این تکلیف را ایجاد و دستگاهها را مکلف به اختصاص دو درصد بودجه برای پژوهش کند.
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