نبود اعتبارات عامل کاهش ساخت فیلمهای دفاع مقدس است

این فیلمساز در حاشیه برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی مقاومت در خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در یک برهه از زمان کارهای بسیار خوبی در زمینه ساخت فیلمهای دفاع مقدس شکل گرفت که با گذشت زمان و به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نبود اعتبارات کافی در این زمینه ساخت و تولید فیلمهای یاد شده ضمن طی روند سیر نزولی، کیفیت مناسبی نیز ندارند.

علوانی با اشاره به هزینه بر بودن ساخت فیلمهای دفاع مقدس و یا به اصطلاح جنگی نسبت به فیلمهای اجتماعی و یا خانوادگی اظهار داشت: نبود اعتبارات کافی تاثیر مستقیمی بر کاهش روند ساخت فیلمهای دفاع مقدس بر جای گذاشته است.

این فیلمساز آبادانی تصریح کرد: از سوی دیگر نبود فیلمنامه های خوب با محتوای مناسب سبب کاهش انگیزه، علاقه و رغبت تولیدکنندگان فیلم برای ساخت فیلمهای دفاع مقدس شده است.

علوانی خاطرنشان کرد: به رغم تشکیل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس متاسفانه حمایت و پشتیبانی خوبی از سازندگان فیلم های دفاع مقدس از سوی این انجمن صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر روند تولید فیلم دفاع مقدس سخت تر شده است یادآور شد: ضروریست تا متولیان امر فیلمسازی با همراهی نیروهای نظامی (حاضران در جنگ) دست به دست هم داده و مشکلات را از سر راه فیلم سازان و تهیه کنندگان فیلم دفاع مقدس بردارند تا بیش از این شاهد سیر نزولی ساخت این گونه فیلمها نباشیم.

علوانی در خصوص برپایی جشنواره های دفاع مقدس گفت: برپایی چنین جشنواره هایی به نوبه خود مفید است اما به دلیل مقطعی بودن آنها کمک چندانی به کیفی سازی فیلمها نمی کند.

به گفته وی اگر جایی برای حمایت از فیلمنامه نویسان فیلمهای دفاع مقدس وجود داشته باشد آنان با شوق و رغبت مضاعف به کار خود می پردازند.

حبیب علوانی یکی از فیلمسازان موفق آبادانی است که ساخت 10 مجموعه ی مستند(یکی از این مجموعه ها با نام سرزمین حماسه ها موضوع جنگی دارد)، 12 کلیپ (سه کلیپ آن دارای موضوع دفاع مقدس بوده است)، تله فیلم سینمایی " آوازهایی برای نخلستان" با موضوع جنگ، دو فیلم کوتاه داستانی (موضوع اجتماعی/ خانوادگی) را در کارنامه ی خود دارد . در زمان حاضر نیز طرح یک تله فیلم سینمایی به عنوان "درول"(راننده) را در دست اقدام دارد که به زودی کلید خواهد خورد.