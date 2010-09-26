بازرسی قدرت ریسک پذیری مدیران را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد آقاجری شامگاه شنبه در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز با مدیر و اعضای هیئت بازرسی اداره کل بازرسی استان خوزستان هدف از برگزاری جلسه معارفه را آغاز دوره بازرسی، آشنایی بیشتر با مسئولان دانشگاه به عنوان یک سازمان طرف بازرسی و تبادل نظر طرفین عنوان کرد.

وی گفت: بازرسی دستگاه‌های دولتی و نیز سازمانهایی که از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، از نظر هزینه ‌کرد و صورتحسابهای مالی از وظایف سالانه اداره کل بازرسی است اما با توجه به حسن اعتماد به کارگزاران و تقید و پایبندی آنها به مسائل و نیز محدودیت نیروی انسانی، این امکان وجود ندارد که بازرسی طبق تقویم هر سال انجام شود بنابراین به صورت اولویت بندی، این کار از دستگاه‌های دولتی انجام می‌گیرد.

مدیر کل بازرسی خوزستان تصریح کرد: بررسی اسناد مالی و رسیدگی به تخلفات احتمالی و عدم تطابق با قوانین و مقررات، وظیفه اداره کل بازرسی است که از طریق هیئت بازرسی که در مدت انجام طرح در دانشگاه مستقر خواهد شد، انجام می‌شود.

آقاجری خاطرنشان کرد: در صورتیکه گزارش مالی هر سازمان، تخلف از قوانین نداشته باشد، مواردی که قابل پیشگیری باشد و امور جزئی که بر اثر ناآگاهی به مقررات باشد، از سوی گروه بازرسی جهت اصلاح امور تذکر داده می‌شود.

مدیر کل بازرسی خوزستان اظهارداشت: از مسئولان دانشگاه در بخشهای مختلف انتظار می‌رود با اعضای سه نفره هیئت بازرسی همکاری لازم را داشته باشند و اسناد و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت را در اختیار آنان قرار دهند تا برنامه بازرسی از دانشگاه طبق برنامه زمانی مشخص شده به انجام برسد.

آقاجری خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی چنین به نظر می‌رسد که بازرسی قدرت ریسک پذیری و امکان تصمیم گیری مدیران را کاهش می‌دهد در حالیکه هدف بازرسی محدود کردن مدیران در تصمیم گیری و اجرا نیست بلکه قانونمند کردن تصمیمها و برنامه‌ها است.

وی یادآور شد: در جریان بازرسی هاست که دستورالعملها و قوانین مشکل‌ساز شناسایی شده و برای اصلاح آنها چاره‌اندیشی می‌شود.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این مراسم گفت: مجموعه دانشگاه به اهداف و روال کاری اداره کل بازرسی ناآشنا نیست و معتقدیم اگر اختلاف و انحراف جزئی هم در مسائل مالی وجود دارد، با انجام بازرسی و اطلاع یافتن از قوانین و مقررات و بحث و بررسی، قابل رفع است.

حسن مروتی افزود: علاوه بر محور مشخصی که مد نظر اداره کل بازرسی است، دانشگاه آمادگی دارد این اقدام در مورد دیگر بخشها شامل فرهنگی، دانشجویی، و... نیز انجام شود و در این زمینه به مجوزهای خاصی نیاز نیست.

وی با اشاره به شفاف بودن برنامه‌ها و مسائل مالی و اداری دانشگاه، تاکید کرد: از اداره کل بازرسی انتظار داریم به عنوان یک ارگان اجرایی صرف، به دانشگاه نگاه نکنند و در این حوزه همه مسائل و تنگناها را مد نظر قرار دهند.

در ادامه، معاونان اداری و مالی، دانشجویی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به بیان دیدگاه‌ها و انتظارات خود از حوزه بازرسی پرداختند و آمادگی مجموعه کاری خود را برای انجام این مهم با اعضای هیئت بازرسی اعلام کردند.