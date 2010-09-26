دوره آموزشی مهدویت در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره آموزش کوتاه مدت مهدویت با هدف پاسخگویی به نیاز روز مباحث مهدوی در میان دانشجویان و ترویج و تعمیق معارف مهدوی و زمینه سازی در جهت پرورش نگاه دانشجوی منتظر از سوی واحد دانشجویی بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) برگزار می شود.

این دوره با همکاری گروه فرهنگی جلوه­های عشق دانشگاه صنعتی شریف با عنوان طرح آموزشی"ره انتظار دوست" در نیمسال اول تحصیلی (90-89) برگزار می شود.



طرح آموزشی"ره انتظار دوست"، طی 8 هفته در قالب 15 جلسه ۲ ساعته (بعد از ظهر پنج شنبه ها) برگزار خواهد شد و اساتیدی چون دکتر حسن عباسی، استاد رحیم پور ازغدی، حجت الاسلام پناهیان و جمعی دیگر از اساتید حول موضوعات مهدویت به ارائه مطلب می پردازند.



پس از اتمام دوره، آزمونی تحت عنوان آزمون جامع از شرکت کنندگان به عمل خواهد آمد و از جانب مرکز تخصصی مهدویت قم گواهی پایان دوره به قبول شدگان در این آزمون اعطا خواهد شد.



دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ساکن در شهر تهران می توانند برای ثبت نام در این طرح تا 10 مهرماه به آدرس اینترنتی www.rahentezar.com مراجعه کنند شروع این دوره از 22 مهرماه است.