40 کتابخانه در مساجد کردستان راه اندازی شد

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: در سال جاری و با توجه به برنامه های تبلیغات اسلامی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، 40 کتابخانه شبستان در مساجد استان کردستان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: دسترسی به منابع و کتاب های مورد نیاز محققان و پژوهشگران در کنار توسعه و تقویت فرهنگی کتابخوانی با هدف جذب جوانان و نوجوانان در این بخش از جمله دیگر اهداف راه اندازی کتابخانه های شبستان در مساجد استان کردستان به شمار می رود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به دیگر برنامه های این اداره در سال جاری، بیان داشت: برنامه ریزی اصلی تبلیغات اسلامی در استان کردستان این است که تا پایان سال جاری 100 کتابخانه دیگر در مساجد با اولویت مناطق روستایی ساخته و راه اندازی شود.

حجت الاسلام صفی یاری از فعالیت کتابخانه تخصصی حوزه دین در اداره کل تبلیغات استان کردستان و کتابخانه تخصصی فرق و مذاهب که به ارائه خدمات به پژوهشگران می پردازد به عنوان برخی از امکانات کتابخوانی این اداره کل در استان نام برد و خاطرنشان کرد: در این کتابخانه که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان دایر است بیش از 22 هزار جلد کتاب وجود دارد.

وی عنوان کرد: این کتابخانه در حال حاضر پنج هزار و 700 نفر عضو دارد که افراد ضمن امانت از منابع کتابخانه ای آن استفاده می کنند.

حجت‌الاسلام صفی‌یاری همچنین به دیگر اقدامات استان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کردستان اشاره کرد و گفت: انتشار کتاب با عناوین دینی، مذهبی و فرهنگی از دیگر اقدامات این اداره کل در سال گذشته و امسال است که در همین مدت پنج عنوان کتاب منتشر شده و تا پایان سال‌‌جاری نیز 15 جلد کتاب را در دست انتشار داریم .