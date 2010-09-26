عبدالرضا جمشیدی در گفتگو با مهر گفت: تا پایان روز گذشته 11 میلیون و 100 هزار تن گندم در کشور خریداری شده که سهم دولت 10 میلیون و 105 هزار تن و سهم بخش خصوصی 950 هزار تن است در حالی که انتظار می رود تا پایان فصل خرید گندم 100 هزارتن دیگر از کشاورزان خریداری شود.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا گندم کشاورزان از سوی دلالان خریداری می شود، افزود: براساس دستورالعمل اولیه خرید تضمینی گندم که از سوی هیئت دولت به وزارت بازرگانی ابلاغ شده، تمامی مراحل خرید تذکر داده شده است؛ اما به دلیل بالارفتن میزان آفت زدگی در برخی محصولات، متولیان تولید گندم در کشور از دولت درخواست کردند که در مراحل خرید تضمینی، سخت گیری کمتری صورت گیرد تا کشاورزان بتوانند تولید خود را به دولت فروخته و متنفع شوند.

وی تصریح کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تحویل به موقع سموم باکیفیت به کشاورزان از سوی وزارت جهادکشاورزی، متاسفانه درصد سن زدگی در گندم برخی از مناطق کشور بالاتر از حد استانداردهای تعیین شده در مصوبه هیئت دولت مبنی بر دستورالعمل خرید تضمینی گندم بود؛ به همین دلیل به درخواست وزیر جهاد کشاورزی، جلسه ای با وزیر بازرگانی برگزار و قرار بر این شد که دولت گندم تولیدی با سن زدگی در دامنه 2 تا 5 درصد، به قیمت کف جدول پاکی گندم معمولی یعنی به ازای هر کیلوگرم 3041 ریال را خریداری کند.

جمشیدی گفت: بر اساس گزارش کمیته مشترکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهشهای غلات، وضعیت سن زدگی در استانهای مرکزی، لرستان، همدان و کردستان، گسترش سن زدگی گندم در برخی از مناطق بسیار بالا بوده، این درحالی است که گندم هایی از ابتدای فصل خرید تا 26 تیرماه خریداری شده اند که میزان سن زدگی آنها کمتر از 2 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در این مقطع زمانی، دولت نمی توانست گندم با درصد سن زدگی بالا را خریداری کند؛ بنابراین دلالان دست به کار شدند و گندم سن زده کشاورزان را با قیمت هایی پایین تر از خرید تضمینی، دریافت کرده و پس از اختلاط آن با گندم مرغوب تر، درصد سن زدگی را به حد استاندارد برسانند و در نتیجه بتوانند به مراکز خرید وزارت بازرگانی تحویل دهند.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی تولید هر کشاورزی را که گندم با استانداردهای خرید تضمینی در اختیار داشت را بر اساس قانون خرید تضمینی مصوب دولت خریداری می کند.

وی اظهار داشت: از تاریخ 26 تیرماه 89 به بعد، وزارت بازرگانی گندم با سن زدگی در دامنه 2 تا 5 درصد را خریداری کرده است و براساس مصوبه ای که از هیئت دولت دریافت کرده، قرار بر این است که 500 هزار تن از گندم هایی که استاندارد نیستند را به قیمت کف جدول یعنی 3041 ریال در هر کیلوگرم ، به سازمان پشتیبانی دام و طیور تحویل دهد.

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که ممکن است گندم با درصد سن زدگی بالا موجب کاهش کیفیت آرد تولیدی و در نتیجه نان تولیدی در کشور شود، گفت: این گندم ها به هیچ عنوان وارد چرخه تولید آرد کشور نخواهند شد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت هرچه بیشتر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید محصولات استراتژیک در کشور و تحویل سم با کیفیت و به موقع به کشاورزان، افزود: به هرحال قانون هدفمند کردن یارانه ها باید اجرایی شود. در این میان به نظر می رسد شیوه فعلی خرید تضمینی پاسخگو نیست و به تولید کیفی نمی انجامد.

به گفته جمشیدی، وزارت جهاد کشاورزی باید در بهسازی سم و مبارزه جدی با آفات گندم گام های اساسی بردارد تا محصولات خوب و با کیفیتی از کشاورزان تحویل بگیرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون حدود 600 تا 700 هزار تن گندم سن زده با درصد بالا از کشاورزان خریداری شده است که از این رقم، 500 هزارتن برای مصارف دامی و مابقی برای مصارف مرغداری ها استفاده خواهد شد.