دکتر علی محمد احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، شناسایی و میزان آمیختگی نژاد اسب اصیل ایرانی با سایر نژادها را از اهداف اجرای این پروژه نام برد و افزود: فدراسیون سوارکاری برای تشخیص و شناسایی اسبهای اصیل ایرانی، نمونه های ژنتیکی مورد نظر را به خارج کشور ارسال می کرد که این امر موجب خارج شدن ذخایر ژنتیکی کشور شده است.

وی با بیان اینکه با خارج شدن نمونه های ژنتیکی علاوه بر خارج شدن اطلاعات ژنتیکی، اطلاعات استخراج شده از این نمونه ها به کشور ارائه نمی شد گفت: از این رو با همکاری تعاونی اسبداران اصفهان پروژه تحقیقاتی تعیین شناسنامه ژنتیکی برای نژاد اسب ایرانی در پژوهشکده فناوری جنین دام شهرکرد اجرایی شد.

معاون پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه این پروژه بر روی اسبهای نژادهای "کرد"، "عربی" و سایر گونه های دیگر اجرایی شد ادامه داد: با اجرا شدن این پروژه اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به شناسه ژنتیکی اسبهای اصیل ایرانی با استفاده از مارکرهای (نشانگر) ژنتیکی کردیم.

وی یادآور شد: با استفاده از مارکرهای ژنتیکی خاص از ساختار ژنتیکی نژادهای مختلف اسبها اطلاعات بسیار مفیدی به دست آمد که با انجام آزمایشهای بهینه سازی شده، امکان شناسایی اسبهای اصیل در کشور فراهم شد به گونه ای که توانستیم اطلاعاتی در زمینه اسبهای اصیل و میزان اختلاط نژادی این حیوانات را به دست آوریم.

احدی با اشاره به نتایج به دست آمده از این پژوهش خاطرنشان کرد: با استفاده از اطلاعات به دست آمده از این پروژه تحقیقاتی می توانیم گامهای بلندی در زمینه خالص سازی و جداسازی نژادهای اسب های اصیل ایرانی که برخی از گونه های آن در حال انقراض هستند برداریم. ضمن آنکه با ارائه این اطلاعات، اسبداران می توانند با کاربردی کردن این فناوری در تکثیر اسبهای اصیل و نژاد خالص از اختلاط نژادهای نامناسب و نامرغوب جلوگیری کنند.

معاون پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد با ابراز تاسف از انقراض برخی از گونه های با ارزش اسبهای ایرانی اضافه کرد: اسب عربی یکی از نژادهای با ارزش اسبهای ایرانی است. این حیوان از زیباترین، "پرخون ترین" (با ارزش) و گران ترین نژاد اسبهای ایرانی است که متاسفانه در حال حاضر تنها 200 راس از این حیوان زیبا در کشور وجود دارد.

وی آمیختگی این نژاد با ارزش اسب ها با سایر نژادهای نا مرغوب را از دغدغه های اسبداران نام برد و به مهر گفت: تعیین ژنتیکی اسب ها نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی پیچیده ای ندارد ولی تاکنون نسبت به شناسایی ژنتیکی این پستانداران اقدام نشده بود که امیدواریم با اجرای این پروژه بتوان گونه های در معرض خطر را احیا کرد.

احدی علم ژنتیک مولکولی را علوم نوین خواند و یادآور شد: صنعت اسبداری از جمله صنایع سودآور است از این رو به نتایج تحقیقات پژوهشگران در این زمینه اهمیت داده نمی شد که اجرا شدن این طرح تحقیقاتی می تواند زمینه هایی را برای تکثیر نژادهای خالص در کشور فراهم کند.