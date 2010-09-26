فرهنگنامه شهدای سمنان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان شامگاه شنبه در حاشیه رونمایی از این فرهنگنامه گفت: این فرهنگنامه در 9 جلد منتشر شده است.
سرهنگ حسینعلی احسانی افزود: این فرهنگ نامه شامل زندگینامه، وصیت نامه، خاطرات، عکسهای شهدا و ... است که در مدت زمان پنج سال گردآوری و تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در انتشار این فرهنگنامه 22 نویسنده نقش داشتند، گفت: این کتاب که با مشارکت بنیاد شهید و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منتشر شده است.
به گفته وی، کتاب "طلایهداران مرصاد" نیز که مربوط به حضور و نقش موثر تیپ قائم سمنان در پیروزی عملیات مرصاد آماده شده است.
وی افزود:کتاب طلایه داران مرصاد از سه سال پیش به منظور عمل به بیانات رهبری با انجام 180 ساعت مصاحبه با بیش از 200 نفر آماده شده است.
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